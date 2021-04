Tập trung nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm

Năm 2021, TP Hà Tĩnh tập trung xây dựng các chuỗi nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái và phát triển thương mại dịch vụ...

Chiều 1/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị thường kỳ cho ý kiến về các nội dung theo chương trình công tác năm 2021. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Tĩnh cơ bản đáp ứng theo khung kế hoạch và chương trình công tác. Trong đó, các lĩnh vực trọng tâm như: thương mại - dịch vụ vẫn tăng trưởng trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 bùng phát; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm; các công trình, dự án được triển khai đảm bảo tiến độ; xây dựng đô thị văn minh gắn với chỉnh trang đô thị, trồng mới cây xanh có hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN quý I/2021

Tình hình sản xuất nông nghiệp, kiểm soát dịch bệnh đảm bảo. Đặc biệt, thành phố đã triển khai một số mô hình sản xuất mới như: nuôi trai lấy ngọc, nuôi hàu Thái Bình Dương, nuôi ong lấy mật, nuôi rươi, trồng sen…

Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I/ 2021 của TP Hà Tĩnh ước đạt hơn 154,3 tỷ đồng, đạt 22% KH tỉnh và 19% KH thành phố và bằng 145% so với cùng kỳ.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Hậu Tuấn cho rằng, việc triển khai các công việc trong khung kế hoạch vẫn còn chậm.

Trong công tác xây dựng Đảng, BCH, BTV Thành uỷ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo đối với hệ thống chính trị đảm bảo chất lượng và đúng trọng tâm, trọng điểm.

Công tác bầu cử được triển khai bài bản, chặt chẽ và hiệu quả từ cơ sở, đảm bảo tiến độ và thời gian đề ra.

Trưởng Công an TP Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Hùng: Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong những tháng đầu năm được giữ ổn định, không xuất hiện các điểm “nóng”.

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp, đề xuất tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: cần đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; UBND TP cần xây dựng các khung kế hoạch, thời gian cụ thể đối với các đề án;

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu tiếp thu chỉ đạo của BTV Thành ủy Hà Tĩnh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Kiểm soát nợ đọng và hiệu quả nguồn vốn đầu tư công; chủ động hơn trong công tác GPMB một số dự án; quan tâm việc quản lý, xử lý vi phạm việc cưới, việc tang, lễ hội; tập trung đổi mới chất lượng giáo dục như: giáo dục kỹ năng, đạo đức học sinh, giảm tải áp lực các trường trung tâm...

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đánh giá cao một số kết quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ KT - XH, an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt là sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, phòng, ngành chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực, tạo được sự chuyển biến trong triển khai các dự án trọng điểm, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, chỉnh trang đô thị...

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các vấn đề tồn đọng như: Còn bối rối trong việc thực hiện các đề án trọng điểm; công tác quản lý đất đai và vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều vướng mắc...

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu BCH, BTV Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: quy hoạch, xây dựng các chuỗi nông nghiệp đô thị tại xã có lợi thế gắn với du lịch sinh thái và phát triển thương mại dịch vụ; quản lý đất đai; quản lý trật tự đô thị; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị...

Tiếp tục hoàn thiện các đề án phát triển KT - XH, đề án phát triển giáo dục toàn diện; có giải pháp tăng thu ngân sách; CCHC...

Nguyễn Oanh