Niềm vui nhận lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh hiện có 1.461 người đã được nhận lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện. Đây là "quả ngọt" từ chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước nhằm giúp một bộ phận người dân có chỗ dựa vững chắc khi về già.

Triển khai từ năm 2008, BHXH tự nguyện là một trong những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người lao động tự do có thêm có hội tham gia mạng lưới an sinh xã hội. Người lao động tự do khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng khi đến tuổi. Ngoài ra, khi hưởng chế độ lương hưu, họ sẽ được cấp thẻ BHYT với mức quyền lợi lên tới 95% chi phí do quỹ BHYT chi trả.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, ngày càng nhiều người dân Hà Tĩnh tiếp cận được các chính sách của BHXH tự nguyện. Trong ảnh: Người dân phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) nghiên cứu các chính sách BHXH tự nguyện tại hội nghị đối thoại về chính sách BHXH-BHYT do BHXH tỉnh tổ chức.

Vừa được nhận lương hưu sau quá trình tham gia BHXH tự nguyện, ông Ngô Văn Ngụ (SN 1962, ở thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) cho biết: “Là lao động tự do nên khi được sự tư vấn của nhân viên thu BHXH, năm 2008, tôi đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện để có thể có nguồn thu nhập ổn định khi về già. Vừa qua, do đã đến tuổi được nhận lương hưu nhưng thời gian đóng nộp chưa đủ 20 năm như quy định nên tôi được hướng dẫn đóng gộp 1 lần cho thời gian còn thiếu. Tháng 12/2023 vừa rồi, tôi đã được nhận tháng lương hưu đầu tiên. Tuy số tiền hơn 2 triệu đồng/tháng không nhiều nhưng nhờ đó tôi không còn phụ thuộc nhiều vào con cháu nữa, nhất là từ nay còn được quỹ BHYT chi trả khi đi khám, chữa bệnh”.

Sau gần 16 năm triển khai, đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 58.852 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có 1.461 người đã được nhận lương hưu. Đây không chỉ là niềm vui đối với người tham gia mà cũng chính là “quả ngọt” đối với những người làm công tác BHXH.

Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Truyền thông BHXH Hà Tĩnh cho biết: “Để đưa chính sách BHXH tự nguyện đến gần hơn với người dân, BHXH tỉnh đã không ngừng tuyên truyền cả về nội dung và hình thức. Qua đó, nhận thức của người dân về các chính sách BHXH tự nguyện ngày càng nâng cao. Có nhiều nơi, từ chỗ cán bộ, nhân viên thu phải đến tận nhà tuyên truyền, nay người dân đã tự tìm đến, đề nghị được tham gia”.

Tham gia BHXH tự nguyện, ngoài lao động tự do, còn có nhiều người từng công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có thời gian tham gia BHXH bắt buộc nhưng vì lý do nào đó phải nghỉ việc hoặc đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian để được hưởng lương hưu. Phần lớn trong số họ, sau khi tìm hiểu và được viên chức, nhân viên thu BHXH cung cấp thông tin đã nhận ra việc đóng nối BHXH tự nguyện để nhận lương hưu có lợi hơn nhận BHXH một lần nên đã làm hồ sơ tham gia.

Vừa mới nhận 2 tháng lương hưu vào kỳ chi trả tháng 1/2024 theo chủ trương của BHXH Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga ở Thôn Hương Đồng, xã Đức Hương (Vũ Quang) không giấu được niềm vui. Đây là lần thứ 2 bà được nhận lương hưu sau khi quyết định tham gia BHXH tự nguyện.

Bà Nguyễn Thị Nga và niềm vui được nhận lương hưu hằng tháng.

Bà Nga chia sẻ: “Từ năm 2004, tôi làm công nhân tại Công ty TaeKwang Vina Industrial (Biên Hòa, Đồng Nai), đến đầu năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 và doanh nghiệp gặp khó khăn nên tôi phải nghỉ việc, về quê sinh sống. Sau khi nghỉ việc, tôi định làm thủ tục để hưởng BHXH một lần nhưng khi tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện và được nhân viên thu BHXH, BHYT tư vấn, so sánh quyền lợi giữa hưởng một lần và nhận lương hưu, tôi quyết định tham gia BHXH tự nguyện, nối với thời gian tôi đã tham gia BHXH trước đó để hưởng lương hưu sau này. Tháng 12/2023, tôi còn được lãnh đạo BHXH huyện Vũ Quang trao tận tay quyết định hưởng lương. Tôi rất vui mừng và yên tâm từ nay đã có thu nhập hằng tháng, có thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe”.

Đến nay, Hà Tĩnh có 58.852 người tham gia BHXH tự nguyện.

Chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách BHXH, giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính khi hết tuổi lao động. Thời gian tới, để nâng cao tỷ lệ người hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông với sự đổi mới mạnh mẽ về hình thức, mô hình và phương pháp thực hiện, giúp nâng cao hiểu biết của người dân về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu. Trong trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu (tối đa 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và thu nhập gia đình, người dân có thể lựa chọn mức đóng khác nhau: có thể đóng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm... và tối đa không quá 5 năm/lần hoặc đóng một lần tối đa cho 10 năm còn thiếu khi đã đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu.

Phong Linh