Bám sát các nghị quyết, xây dựng TX Hồng Lĩnh trở thành đô thị phía Bắc của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị TX Hồng Lĩnh bám sát các nghị quyết của tỉnh và quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đầu tư, phát triển thị xã; chú trọng quản lý và nâng cao chất lượng đô thị.

Chiều 3/10, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại TX Hồng Lĩnh có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại TX Hồng Lĩnh và Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông chủ trì cuộc làm việc. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng các thành viên đoàn công tác tham dự.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN trong 9 tháng năm 2023. Theo đó, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN theo giá hiện hành ước đạt trên 1.590 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ và đạt 57,8% so với kế hoạch năm 2023. Hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn được quan tâm đầu tư. Giá trị kinh doanh thương mại, dịch vụ tăng 22,3% so với cùng kỳ và đạt 75,4% so với kế hoạch năm 2023. Sản xuất nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch đặt ra về diện tích, năng suất và sản lượng.

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông báo cáo tình hình KT-XH, công tác xây dựng Đảng và đảm bảo QP-AN trên địa bàn và đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số nội dung.

Đến nay, TX Hồng Lĩnh ước đạt 55/63 tiêu chí đô thị loại III, tổng điểm đạt 72,56 điểm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 239 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch, tăng 83% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính được tập trung quyết liệt thông qua các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm bằng nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố. Thường xuyên chú trọng và xây dựng được mối đoàn kết thống nhất cao trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, BCH Đảng bộ thị xã và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng trao đổi một số nội dung về phát triển công nghiệp và cụm công nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TX Hồng Lĩnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như: một số dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất tại các cụm công nghiệp còn vi phạm về tiến độ được duyệt; hạ tầng ở một số cụm công nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc; một số sắc thuế vẫn chưa bền vững, còn hụt thu một số lĩnh vực; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; tiến độ xây dựng một số dự án đầu tư công còn chậm; công tác giải quyết việc làm đạt tỷ lệ thấp...

Từ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, thị xã đã kiến nghị với tỉnh một số nội dung như: hỗ trợ nguồn lực và các cơ chế, chính sách để đầu tư các cơ sở hạ tầng trọng điểm; xem xét, bổ sung quy hoạch và phê duyệt, ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp phía Nam Hồng Lĩnh; có phương án xử lý các dự án không triển khai hoặc chậm triển khai đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư có sử dụng đất; cân đối, bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức tại các xã, phường...

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo các sở, ngành đã làm rõ các vấn đề mà thị xã Hồng Lĩnh kiến nghị. Đồng thời, định hướng thêm một số nội dung để thị xã khai thác tiềm năng, lợi thế, các dư địa, xây dựng thị xã sớm đạt đô thị loại III như: quy hoạch, thực hiện quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đào tạo nghề, phát triển nông nghiệp đô thị, du lịch, quản lý đô thị, cải cách hành chính...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chỉ đạo một số nội dung tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và đảm bảo QP-AN.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục đích quan trọng nhất của cuộc làm việc là nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho thị xã để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thị xã đã đề ra. Chính vì vậy, thời gian tới, thị xã tiếp tục bám sát các nghị quyết của tỉnh, tập trung đầu tư, phát triển thị xã trở thành đô thị phía Bắc của tỉnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát; tăng cường tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ.

Thị xã Hồng Lĩnh cần chủ động đề xuất các nội dung và các sở, ngành cần quan tâm, nghiên cứu, tham mưu các cơ chế hỗ trợ trong nguồn lực để đầu tư, phát triển; tích cực phối hợp để tháo gỡ các vướng mắc cho thị xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thu hút đầu tư; chú trọng công tác quản lý đô thị, nâng cao chất lượng các tiêu chí; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự đô thị, nâng cao đời sống cho các tầng lớp Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại TX Hồng Lĩnh đề nghị, đối với các kiến nghị, đề xuất của thị xã, cần tổng hợp và phân tích cụ thể hơn để gửi đoàn công tác nắm bắt và có chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, cần tiếp tục tập trung cao cho công tác thu hút đầu tư, lấp đầy các cụm công nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động; quan tâm xây dựng đô thị văn minh và NTM, sớm đưa xã trở thành phường; tăng cường công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhất là tìm ra các điểm nghẽn để tháo gỡ, khắc phục; các sở, ngành có liên quan tham mưu giải pháp phù hợp để tuyển dụng, bổ sung nguồn cán bộ cho thị xã.

Phúc Quang