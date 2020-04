Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Tối 15/4, ngay sau cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành công điện khẩn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch.

Hà Tĩnh kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm, triệt để, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 16/4/2020 ít nhất đến hết ngày 22/4/2020

Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân toàn tỉnh đã triển khai quyết liệt, sâu sát, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Do vậy, công tác phòng, chống dịch ở Hà Tĩnh đã đạt những kết quả tích cực; tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, toàn tỉnh có 4 bệnh nhân dương tính từ nguồn quán Bar The For You (Thái Lan), chưa có ca dương tính nào lây trong cộng đồng.

Tuy vậy, Hà Tĩnh vẫn nằm trong nhóm 12 tỉnh, thành phố trong cả nước có nguy cơ cao do: Có đường biên giới và cửa khẩu quốc tế; số lượng công dân Hà Tĩnh từ nước ngoài về gần 8.000 người, đã hoàn thành cách ly tập trung và đang phải tiếp tục theo dõi tại gia đình; đặc biệt, ngày 13/4/2020, có công dân nhập cảnh từ Thái Lan về Hà Tĩnh vào ngày 23/3/2020 và ủ bệnh 20 ngày mới xác định dương tính, có nguy cơ cao lây ra cộng đồng; ngoài ra, công dân Hà Tĩnh ở các tỉnh, thành phố khác dự kiến trở về địa phương đông trong thời gian tới.

Mọi người dân phải tự giác chấp hành cách ly xã hội triệt để

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp chiều ngày 15/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự Đảng, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để phấn đấu đến hết ngày 22/4/2020 Hà Tĩnh không còn nằm trong nhóm nguy cơ cao, trong đó tập trung thực hiện nghiêm một số nội dung chủ yếu sau:

Kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm, triệt để, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 16/4/2020 ít nhất đến hết ngày 22/4/2020, có thể đến 30/4/2020; các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp chiều ngày 15/4/2020, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan, đặc biệt lưu ý:

- Mọi người dân phải tự giác chấp hành cách ly xã hội triệt để và chấp hành đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Phát huy vai trò cộng đồng dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố, tổ liên gia trong việc giám sát, theo dõi công dân chấp hành trên địa bàn.

- Ngành Y tế tiếp tục thực hiện việc điều tra dịch tễ và các giải pháp y tế theo kế hoạch đã ban hành.

- Công an tỉnh cùng các cơ quan trong khối nội chính tăng cường quản lý chặt chẽ việc chấp hành của mọi công dân và người từ nước ngoài, từ các địa phương trở về trên địa bàn; cùng các cấp uỷ, chính quyền xử lý nghiêm bất kỳ các tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch.

Người dân phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các giải pháp đồng bộ, nghiêm túc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Công điện này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên tuyền phòng, chống dịch, nhất là tuyên truyền để nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, tuyệt đối không tập trung đông người, không chủ quan, lơi lỏng trong công tác phòng, chống dịch.

Đảm bảo phòng chống dịch với tạo thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh

Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 31/3/2020 và nội dung Công điện này, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Song song với phòng chống dịch cũng cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, nhất là người đứng đầu tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, phấn đấu hết ngày 22/4/2020 trên địa bàn tỉnh không còn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân sớm trở lại bình thường.

Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị theo địa bàn phụ trách.

H.X