Báo Hà Tĩnh tạm dừng xuất bản ấn phẩm báo in ngày 20 và 21/10/2020

Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương để Báo Hà Tĩnh tạm ngừng xuất bản báo in ngày 20 và 21/10/2020.

Ấn phẩm báo in Báo Hà Tĩnh ra các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và Hà Tĩnh cuối tuần

Mưa lớn mấy ngày qua cộng với hồ Kẻ Gỗ xả lũ nên địa bàn thành phố Hà Tĩnh ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển.

PV Báo Hà Tĩnh đã có mặt khắp các địa bàn để phản ánh tình hình ngập lụt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân và được cập nhật liên tục trên Báo Hà Tĩnh điện tử.

Đối với báo in, do đường đến Tòa soạn ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển; thêm vào đó, Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh cũng bị ngập nước, buộc phải tạm dừng hoạt động nên việc tổ chức sản xuất báo in không thể thực hiện được.

Mọi thông tin thời sự về tình hình mưa lũ, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ được Báo Hà Tĩnh cập nhật liên tục trên ấn phẩm điện tử tại địa chỉ baohatinh.vn.

Báo Hà Tĩnh trân trọng thông báo để bạn đọc và công dân biết chủ trương, phối hợp thực hiện.

BBT