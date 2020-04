Bí thư Tỉnh ủy: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án kênh chính Linh Cảm

Sáng 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng kênh chính Linh Cảm thuộc Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (giai đoạn 2) đoạn qua địa bàn 2 huyện Can Lộc, Đức Thọ và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đi kiểm tra và dự buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn đã thực tế hiện trường kiểm tra các điểm hiện đang còn những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) như: đoạn qua cầu Mụp Muỗng (thị trấn Đồng Lộc - Can Lộc), điểm cống N9 (xã Phú Lộc - Can Lộc) và 1 số hộ dân, hệ thống điện, viễn thông trên địa bàn Can Lộc, Đức Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn kiểm tra tại điểm cầu Mụp Muỗng (thị trấn Đồng Lộc).

Qua thực tế hiện trường và báo cáo của chủ đầu tư (BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh) cũng như các địa phương cho thấy, hiện nay, công tác GPMB tại huyện Đức Thọ đang vướng 13 hộ dân tại các xã Tân Dân, An Dũng; tại Can Lộc đang vướng 33 hộ thuộc các xã Thường Nga, Phú Lộc, Trung Lộc, Sơn Lộc, thị trấn Đồng Lộc.

Để đảm bảo thi công cầu Mụp Muỗng cần phân luồng giao thông ở phía 2 đầu cầu phù hợp.

Vướng mắc ở các hộ dân này chủ yếu như: chưa thống nhất về giá, chưa kiểm đếm diện tích GPMB, chưa nhận tiền đền bù, chưa phân định nguồn gốc đất…

Bên cạnh đó, việc triển khai dự án đang vướng mắc về hệ thống điện, viễn thông. Hiện có 24 cột trung thế, 76 cột hạ thế tại các địa phương chưa được di dời.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn kiểm tra tại điểm Cống N9 đoạn qua xã Phú Lộc - Can Lộc

Cũng theo báo cáo của chủ đầu tư, do vướng về GPMB, nguồn vật liệu đất đắp nên đến tháng 6/2019, dự án mới chính thức triển khai. Ngoài ra, các tháng tiếp theo từ tháng 7 - 12/2019 rơi vào mùa mưa nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ. Đặc biệt, những tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, gây nhiều bất lợi cho quá trình thi công.

Để hoàn thành khối lượng kế hoạch của năm 2020 và đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đã được Bộ NN&PTNT phân bổ, chủ đầu tư kiến nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác GPMB trước 15/5.

Cống N9 đoạn qua xã Phú Lộc

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương, sở, ngành liên quan cũng khẳng định sự phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án; đồng thời nêu một số tồn tại, vướng mắc như: xe vận chuyển vật liệu đi không đúng tuyến, chở quá trọng tải, lưu lượng lớn gây hư hỏng đường giao thông, ô nhiễm môi trường; trong bồi thường GPMB còn có một số hộ dân chưa chấp hành...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận kết quả thực hiện của chủ đầu tư và các địa phương trong quá trình triển khai dự án vừa qua. Các địa phương đã tập trung cho công tác GPMB và đạt kết quả khá tốt. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành điện cũng đã nỗ lực giải phóng đường điện và đạt được kết quả bước đầu.

Về tiến độ thi công, mặc dù có ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh nhưng chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã rất cố gắng. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ còn chậm; việc phối kết hợp giữa chủ đầu tư và các địa phương chưa tốt. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần phối kết hợp hài hòa trong cách làm, trong công việc, thường xuyên liên tục, để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai dự án kịp tiến độ.

“Đây là nhiệm vụ rất trọng tâm, với dự án thủy lợi thì đây cũng là thời điểm đặc biệt quan trọng. Dự án vừa thi công vừa phục vụ tưới sản xuất nên Ban quản lý dự án phải họp các nhà thầu lại, lập đường găng để đẩy nhanh tiến độ. Trong giao ban hằng tuần, nếu vướng địa phương nào phải mời địa phương đó cùng tham gia xử lý. Mục tiêu quan trọng nhất là phải đảm bảo chất lượng, tiến độ” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý tuyến kênh khá dài, có lưu lượng nước khá lớn, vì vậy, sở, ngành chuyên môn cần nghiên cứu sâu thêm về vấn đề cản lũ, các yếu tố kỹ thuật; phối hợp nhuần nhuyễn, thống nhất trong quá trình thi công giữa giao thông với thủy lợi.

Chủ đầu tư, nhà thầu phải hoàn trả nguyên trạng mặt bằng giao thông cho các địa phương; nghiêm túc thực hiện theo hồ sơ dự thầu chở đúng trọng tải theo quy định.

Sở Công thương, ngành điện hoàn thiện hồ sơ thủ tục, triển khai nhân lực, phương tiện di dời cột điện theo đúng kế hoạch; huyện Can Lộc phối hợp với Sở GTVT phân luồng đường bộ đoạn qua khu vực thi công đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ thi công công trình cầu Mụp Muỗng (thị trấn Đồng Lộc).

Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động thấu đáo để người dân hiểu, đồng thuận phối hợp triển khai dự án đúng tiến độ.

Công trình nâng cấp, sửa chữa kênh và công trình trên kênh chính Linh Cảm (đoạn từ K5+670 - k25+00 và đoạn từ K29+650 - K32+350) thuộc Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (giai đoạn 2) gồm 4 gói thầu với tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng.

Thanh Hoài