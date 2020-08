Các cấp, ngành đã hết sức trách nhiệm trong giải quyết các kiến nghị của công dân Lương Bá Tý

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định, quá trình giải quyết các kiến nghị của công dân Lương Bá Tý, lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành đều hết sức trách nhiệm, từ đó mong công dân nhìn nhận rõ để thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình.

Chiều nay (17/8), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã tiến hành tiếp công dân chuyên đề đối với công dân Lương Bá Tý (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân). Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng tham dự.

Tại buổi tiếp xúc, công dân Lương Bá Tý đã phản ánh các nội dung về bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy 2; một số nội dung liên quan đến Kết luận 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, tất cả các nội dung này đều đã được UBND huyện Nghi Xuân cũng như UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý. Tại buổi tiếp, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh đã phân tích, làm rõ các nội dung mà công dân Lương Bá Tý phản ánh.

Ông Lương Bá Tý trình bày các nội dung tại phiên tiếp công dân.

Đối với bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy 2, vụ án đã được tòa cấp cao thụ lý, giải quyết, các đối tượng vi phạm đã bị xử lý và chấp hành nghiêm túc hình phạt, không có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh đều khẳng định không có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy 2.

Còn đối với Kết luận 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh, ông Lương Bá Tý phản ánh nội dung việc cấp đất cho 4 hộ dân dọc hai bên QL1A (Nguyễn Thế Vinh, Phạm Quốc Sinh, Nguyễn Thị Tạo, Hồ Văn Nhạc) do Viện Kiểm sát huyện Nghi Xuân chuyển trả tiền giá trị kinh tế đất cho UBND xã Xuân An theo ủy nhiệm chi số 02 ngày 08/9/1994, số tiền 3 triệu đồng là do các hộ nộp cho Viện Kiểm sát nhưng hiện nay không được chi trả theo Kết luận 152 của UBND tỉnh.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa: Vụ án liên quan đến bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy 2 đã được tòa cấp cao thụ lý, giải quyết, các đối tượng vi phạm đã bị xử lý và chấp hành nghiêm túc hình phạt, không có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Đối với nội dung này, ngày 23/4/2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1719 đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh rà soát, làm rõ nguồn gốc số tiền 3 triệu đồng do Viện Kiểm sát huyện Nghi Xuân chuyển vào tài khoản UBND xã Xuân An tại ủy nhiệm chi 02 ngày 08/9/1994.

Theo kết quả rà soát của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, hồ sơ quyết toán của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nghi Xuân năm 1994 tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh không thể hiện khoản thu do các hộ nộp để trả tiền giá trị kinh tế đất cho UBND thị trấn Xuân An.

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc: Liên quan đến nội dung việc cấp đất cho 4 hộ dân dọc hai bên QL1A, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm rất kỹ, đồng thời cũng đã đề nghị các công dân xuất trình giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền nhưng đến nay vẫn chưa xuất trình được.

UBND tỉnh cũng đã có các Văn bản số 2621/UBND-NC ngày 24/4/2020 và số 3344/UBND-NC ngày 27/5/2020 đề nghị ông Lương Bá Tý cung cấp các hồ sơ liên quan đến 4 hộ đã nộp tiền cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nghi Xuân để chuyển trả tiền giá trị kinh tế đất.

Tuy nhiên, đến nay, ông Lương Bá Tý chưa cung cấp. Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4091/UBND-TCD trả lời ông Lương Bá Tý: không có cơ sở để xem xét kiến nghị của ông Lương Bá Tý về việc hoàn trả tiền cho 4 hộ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị công dân Lương Bá Tý cung cấp các tình tiết mới liên quan đến các nội dung khiếu kiện, khiếu nại.

Kết luận tại phiên tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, quá trình giải quyết các kiến nghị của công dân Lương Bá Tý, lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành đều hết sức trách nhiệm, từ đó mong công dân nhìn nhận rõ để thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình. Các vấn đề công dân Lương Bá Tý khiếu nại, tố cáo mà cơ quan chức năng không giải quyết là vì các nội dung đó không có cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong 1 tuần, công dân Lương Bá Tý cung cấp các tình tiết mới liên quan đến tất cả các nội dung khiếu nại, tố cáo, còn các nội dung mà công dân đã cung cấp, các ngành, các cấp đã trả lời thì sẽ không xem xét, trả lời lại.

Bí thư Tỉnh ủy giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận các kiến nghị, tình tiết mới để thanh tra, kiểm tra và trong vòng 1 tháng sẽ có văn bản trả lời tại phiên tiếp công dân tháng 9 và báo cáo với Trung ương.

Ánh Nguyên