Can Lộc phấn đấu trồng khoảng 45.000 cây xanh trong năm 2021

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa tham gia tết trồng cây tại thôn Bình Minh, xã Trung Lộc (Can Lộc).

Sáng nay (18/2), huyện Can Lộc phát động tết trồng cây, trồng rừng nhằm cải tạo môi trường sống, điều hòa khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. (Trong ảnh: Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và lãnh đạo huyện Can Lộc trồng cây đầu xuân ở thôn Bình Minh, xã Trung Lộc).

Tại lễ phát động, huyện Can Lộc đã tổ chức trồng gần 300 cây xanh các loại như: sao đen, xoài, giáng hương tại thôn Bình Minh, xã Trung Lộc.

Năm nay, huyện Can Lộc phấn đấu trồng khoảng 45.000 cây xanh các loại, chủ yếu tập trung ở các tuyến đường, khuôn viên cơ quan, công sở... nhằm cải tạo môi trường sống, hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Cũng trong sáng nay, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng lãnh đạo huyện Can Lộc đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chùa Hương Tích. Trong ảnh: Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng lãnh đạo huyện Can Lộc nghe Trưởng BQL Khu du lịch chùa Hương Tích báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho du khách.

Thúy Ngọc