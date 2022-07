Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, 54 năm Chiến thắng Đồng Lộc, chiều ngày 16/7, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc). Dự lễ dâng hương còn có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục của Quốc hội; Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải.