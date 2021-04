Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An

Sáng 11/4, tại tỉnh Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã dự Lễ đón nhận Quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi Lễ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng tham dự có: Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; đại diện một số bệnh viện Trung ương và các tỉnh, thành phố…

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao Quyết định công nhận và giao nhiệm vụ là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc mừng tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc, các thầy thuốc, y bác sỹ, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện và nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, đã có một bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn, là đơn vị thực hiện các kỹ thuật chuyên môn cao, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng để phục vụ người dân trong khu vực ngày một tốt hơn.

Việc trao quyết định công nhận và giao nhiệm vụ bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là kết quả quan trọng của tỉnh, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, đạt được kết quả này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, các thầy thuốc, y bác sỹ, cán bộ và người lao động của Bệnh viện cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

“Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của ngành y tế Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, trong đó chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh sẽ được nâng cao, khắc phục tình trạng quá tải, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các tỉnh lân cận và cả nước bạn Lào”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Trong suốt bề dày hơn 100 năm lịch sử thành lập và phát triển, với những nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, tập thể các thầy thuốc, y bác sỹ, các cán bộ và nhân viên bệnh viện qua các thời kỳ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có những bước phát triển vững chắc để ngày hôm nay có một cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, chất lượng cao; có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ thầy thuốc, y bác sỹ có chuyên môn cao.

Với sự hỗ trợ của các bệnh viện Trung ương, bệnh viện đạt được nhiều thành tích trong công tác khám, chữa bệnh; bệnh viện đã triển khai được 90% kỹ thuật cao của tuyến Trung ương, điều trị nhiều trường hợp bệnh khó, phức tạp; trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy được nhân dân tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ chọn lựa để chăm sóc sức khoẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 2 máy thở cao cấp cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp ngành, các thành công đã đạt được để tiếp tục đổi mới, phát triển bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khoẻ để xứng tầm vị trí trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ; đồng thời Bộ trưởng giao nhiệm vụ trong 5 năm tới, Bệnh viện phải trở thành Bệnh viện Hạng Đặc biệt.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, ngành y tế đang trong tiến trình đổi mới, toàn diện mọi hoạt động của ngành để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20/NQ-TƯ và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ngành y tế đang tập trung cho một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để phục vụ người dân ngày một tốt hơn, mở rộng triển khai chương trình khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ y tế toàn tuyến, bảo đảm người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại y tế cơ sở. Định hướng của Bộ Y tế phát triển hệ thống y tế bảo đảm công bằng, hiệu quả, chất lượng. Người dân không chỉ ở vùng thành thị, đồng bằng, mà cả ở vùng nông thôn, miền núi cũng được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng cao.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế dành sự quan tâm đặc biệt cho người dân khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, những khu vực còn gặp nhiều khó khăn để tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện tuyến cuối giúp hiện thực hóa mục tiêu này cho khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời sẽ tiếp tục phát huy được tiềm năng, sức mạnh của Bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiền thân là Nhà thương Vinh được thành lập ngày 18/9/1918. Cách mạng Tháng Tám thành công, Bệnh viện được Chính phủ lâm thời đổi tên thành Bệnh viện Hồ Chí Minh. Sau năm 1945, trong thời kỳ chiến tranh, Bệnh viện đã phải sơ tán rất nhiều nơi. Tới năm 1974, Bệnh viện trở về thành phố Vinh và được sự giúp đỡ của nước Cộng hòa Ba Lan, đã tiến hành xây dựng lại cơ sở vật chất tại địa điểm mới. Năm 1997, Bệnh viện được đổi tên từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Ba Lan thành Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An. Tháng 2/2009, Bệnh viện được công nhận đạt tiêu chuẩn là Bệnh viện Hạng 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung cho biết, thực hiện chủ trương xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt; trong đó phát triển y tế là một trong những lĩnh vực quan trọng, được đặc biệt quan tâm. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với bề dày hơn 100 năm hình thành và phát triển, là đơn vị y tế lớn nhất của tỉnh với quy mô 58 khoa, phòng, trung tâm; đội ngũ nhân lực gần 1.800 người.

Lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động qua các thời kỳ luôn ý thức được trách nhiệm to lớn và không ngừng nỗ lực phấn đấu phục vụ khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cùng với sự phát triển đồng đều của các chuyên ngành của một bệnh viện đa khoa, một số chuyên ngành đạt được sự lớn mạnh rõ rệt như: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa. Bệnh viện đã triển khai thực hiện được hơn 90% các dịch vụ kỹ thuật tuyến Trung ương, đặc biệt là kỹ thuật ghép tạng, ghép tế bào gốc, phẫu thuật rô-bốt, thụ tinh nhân tạo…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao hoa và tặng hai máy thở cao cấp cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã trao bệnh viện 2 máy thở cao cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước đó, chiều 10/4, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp vĩ đại và tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Theo Baotintuc