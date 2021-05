Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị bầu cử số 13 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Hương Khê có 7 người ứng cử, đại biểu được bầu là 4, gồm: 1. Ông Lê Viết Cường - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh (Sở Tài chính). 2. Bà Phan Thu Hiền - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Hương Khê. 3. Bà Từ Thị Hòa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Huyện ủy Hương Khê. 4. Ông Trịnh Văn Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính. 5. Ông Phạm Xuân Phú - Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 6. Ông Lê Khắc Thuyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. 7. Ông Phạm Thanh Trâm - Ủy viên BTV Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy phòng Tham mưu, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh).