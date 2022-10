Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đề xuất thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá từ 1/1/2023

Theo các đại biểu Quốc hội và đại biểu đoàn Hà Tĩnh, việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá sẽ nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Sáng 26/10, Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khoá XV tiếp tục với phiên thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh điều hành phiên thảo luận tại Tổ số 5 gồm ĐBQH các tỉnh: Sơn La, Đắk Nông, Bình Thuận, Hà Tĩnh.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh điều hành phiên thảo luận tổ.

Cần chính sách đủ mạnh phát triển TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

Khẳng định TP Buôn Ma Thuột có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc ban hành cơ chế đặc thù sẽ góp phần tạo tiền đề thu hút đầu tư; nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đại biểu Dương Khắc Mai - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông: Đề nghị nên xem xét ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đối với toàn tỉnh Đắk Lắk thay vì chỉ áp dụng đối với TP Buôn Ma Thuột nhằm bảo đảm tính hợp lý, lan tỏa trong áp dụng chính sách.

Các đại biểu cũng góp ý về sự cần thiết ban hành nghị quyết; quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước; các chính sách ưu đãi thuế; quản lý quy hoạch; ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt; tỉnh khả thi và hiệu quả nghị quyết mang lại; một số nội dung liên quan đến các quy định pháp luật khác.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông: Quy mô, các chính sách cho TP Buôn Ma Thuột còn ít, khó tạo sức lan tỏa vùng miền. Đề nghị cân nhắc tăng hạn mức vay cho tỉnh Đắk Lắk để sử dụng phần dư nợ tăng thêm được đầu tư các dự án trên địa bàn.

Đấu giá biển số ô tô góp phần minh bạch và tăng thu ngân sách

Thảo luận tại tổ, các đại biểu cho rằng thời gian qua, Nhà nước ta đã có nhiều giải pháp nhằm đơn giản các thủ tục hành chính, giảm số lượng giấy tờ khi đăng ký; cấp biển số ô tô cho xe của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên. Thực tế xã hội cho thấy nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số theo sở thích, thường gọi là “biển số đẹp” và sẵn sàng trả giá cao đối với các biển số đó.

Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh: Việc quy định giá khởi điểm theo vùng 1 (40 triệu đồng) và vùng 2 (20 triệu đồng) không có ý nghĩa khi người tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc. Đề nghị chỉnh sửa giá khởi điểm áp dụng thống nhất trên toàn quốc bằng mức lệ phí, theo đó, có phương pháp tính giá khởi điểm phù hợp để đảm bảo mọi người dân đều có quyền bình đẳng lựa chọn biển số tham gia đấu giá.

Các đai biểu cũng nêu vấn đề, hiện chưa có cơ sở pháp lý cho việc triển khai cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá do đó trên thực tế không thể triển khai; các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có quy định về quản lý biển số trúng đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá loại tài sản này. Đồng thời, theo quy định của pháp luật hiện hành thì không thể xác định được giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá.

Đại biểu Đặng Hồng Sỹ - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận: Đề nghị rút ngắn thời gian thực hiện thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá từ 3 năm xuống còn 2 năm. Kịp thời tổng kết, đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan khi kết thúc thí điểm để thực hiện ổn định, lâu dài.

Thảo luận tại tổ, các đại biểu tập trung cho ý kiến về sự cần thiết thí điểm; tên gọi và bố cục của dự thảo nghị quyết; loại biển số xe ô tô đưa ra đấu giá; kho biển số; giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá; hình thức, trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô; quy định đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá; quyền nghĩa vụ của người trúng đấu giá, người nhận chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số ô tô trúng đấu giá theo xe; thời gian thực hiện thí điểm và điều khoản thi hành.

Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh: Đề nghị quy định thời hiện thi hành dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá từ ngày 1/1/2023. Đồng thời, Chính phủ kịp thời ban hành hướng dẫn để thực hiện hiệu quả.

Phát biểu thảo luận tại tổ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng - Tổ trưởng Tổ thảo luận số 5 khẳng định việc ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm cụ thể hoá Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị đã đề ra nhiệm vụ: “Xây dựng văn bản pháp luật cho phép TP Buôn Ma Thuột thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù” nhằm góp phần phát triển thành phố trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng - Tổ trưởng Tổ thảo luận số 5 phát biểu tại phiên thảo luận.

Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các đại biểu Đoàn Hà Tĩnh đề xuất cần có cơ chế mang tính đột phá hơn. Thay vì chỉ áp dụng đối với TP Buôn Ma Thuột, cần xây dựng thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đối với toàn tỉnh Đắk Lắk để phát huy tiềm năng, lợi thế và vai trò của tỉnh, tạo sự lan toả cho khu vực Tây Nguyên. Với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt không chỉ ưu đãi về thuế mà cần có chính sách hỗ trợ về nhà ở và các điều kiện sinh hoạt, công tác.

Về cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, thống nhất việc thí điểm sẽ nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân song hành với hệ thống đăng ký xe bằng hình thức ngẫu nhiên hiện nay để chủ phương tiện có quyền lựa chọn, khả thi khi thực hiện; khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ đấu giá quyền lựa chọn biển số…

Các đại biểu Đoàn Hà Tĩnh đề xuất quan tâm điều chỉnh tên gọi nghị quyết gọn rõ hơn; cần mở rộng kho biển số đưa ra đấu giá; phương pháp tính giá khởi điểm cần phù hợp để tăng thu ngân sách; làm rõ phương pháp xác định “biển đẹp”, biển theo sở thích; bên cạnh đấu giá hình thức trực tuyến, cần chọn các biển đặc biệt nhiều người quan tâm để đưa ra đấu giá trực tiếp; quan tâm tăng điều tiết nguồn thu từ đấu giá cho địa phương; làm rõ xử lý các trường hợp bất khả kháng; bổ sung trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô; quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan; bổ sung trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên; đề xuất thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1/1/2023 và sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Đình Trọng - Quang Đức