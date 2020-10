Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX diễn ra từ 14 - 16/10

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 có sự tham dự của 347 đại biểu chính thức và gần 100 đại biểu khách mời.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày (14/10 - 16/10) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Trong đó có 51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (đương nhiệm) và 296 đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng vinh dự đón gần 100 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các ban, bộ, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ...

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Đại hội, đại biểu cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo chương trình đại hội, phiên trù bị diễn ra từ 13h30“đến 17h30” ngày 14/10, phiên chính thức bắt đầu từ 7h30’ ngày 15/10, phiện bế mạc lúc 17h ngày 16/10/2020.

Tại phiên trù bị chiều nay (14/10), đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội cũng sẽ thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập tổ, hướng dẫn thảo luận; duyệt nghi thức, nghi lễ và hội ý các đoàn đại biểu.

Trước đó, khu vực trong và ngoài hội trường diễn ra đại hội đã được nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn; các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 được triển khai kỹ lưỡng,

Sáng 15/10, đại hội bắt đầu phiên chính thức với các nội dung quan trọng như: báo cáo kết quả phiên đại hội trù bị; khai mạc đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thông qua Báo cáo chính trị BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương.

Chiều cùng ngày, đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Cuối buổi, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX sẽ họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng 13/10, Bộ Giao thông - Vận tải phối hợp với 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh tổ chức lễ hợp long công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Hoài.

Sáng 16/10, đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX; bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội tiến hành phiên bế mạc vào chiều 16/10. Trước khi bế mạc, đại hội nghe các báo cáo: tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham luận tại đại hội; BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhận nhiệm vụ; thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trên các công trường, nhà máy đang sôi nổi triển khai nhiều hoạt động thi đua sôi nổi. Trong ảnh: Công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh khẩn trương sản xuất sản phẩm mực cho đơn hàng mới. Ảnh: PV.

Trong các ngày làm việc, đại hội dành thời gian để đại biểu thảo luận các nội dung văn kiện trình đại hội, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới; thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

