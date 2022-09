Dấu mốc lịch sử 2/9 đặt nền móng cho mọi thắng lợi của dân tộc

Ngày 2/9/1945, tại Vườn hoa Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là bước ngoặt vĩ đại đưa dân tộc Việt Nam từ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ảnh internet.

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Đây là lời tuyên bố, lời khẳng định của lãnh tụ Hồ Chí Minh về nền độc lập của dân tộc Việt Nam và cũng là lời thề của toàn dân tộc bằng mọi giá sẽ bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước. Trong thời điểm đầy cam go sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ý chí và quyết tâm sắt đá ấy của Người bắt nguồn từ niềm tin vững chắc vào sức mạnh của dân tộc Việt Nam, dù phải gian khổ, hy sinh, song “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Từ sau ngày tuyên bố độc lập, toàn dân tộc đã chiến đấu 30 năm ròng rã để bảo vệ và “giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Với ý chí quật cường, tinh thần đấu tranh bất khuất, toàn thể Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững được thành quả của cách mạng, làm nên thắng lợi rực rỡ cuối cùng là đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, thống nhất non sông.

Hình ảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Thủ đô Hà Nội 77 năm trước (2/9/1945 - 2/9/2022) trên những tấm pano ở đường Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) khiến mỗi người dân càng thêm tự hào và không nguôi nhớ Người. Ảnh: Đình Nhất

Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu đã được kiểm soát, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích mới chuẩn bị cho năm bản lề thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Bên cạnh ổn định về chính trị, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững QP-AN, Việt Nam coi trọng mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 190 quốc gia trên thế giới, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước; có quan hệ kinh tế với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Dịp này, hòa trong không khí náo nức kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhân dân Việt Nam vui mừng chào đón sự kiện 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Với mạng lưới quan hệ đối ngoại rộng mở và ngày càng sâu sắc, môi trường hòa bình, ổn định và độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ngày càng củng cố vững chắc, việc mở rộng quan hệ với các nước cũng mở ra nhiều thị trường xuất nhập khẩu, tranh thủ nhiều nguồn vốn, công nghệ và tri thức bên ngoài phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Hồ Văn Mận (70 tuổi, TDP 2, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi luôn cảm thấy hân hoan, vui mừng khi treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc mỗi dịp tết Độc lập - Quốc khánh 2/9. Bởi, Quốc kỳ là hồn nước, là biểu tượng của độc lập, hòa bình mà cha ông đã hy sinh xương máu để có được cuộc sống như ngày hôm nay”. Ảnh: Đình Nhất

Đi trong mùa thu lịch sử, chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền độc lập của dân tộc, tự do cho Nhân dân. Tự hào với truyền thống yêu nước ngàn đời, về những thành quả rực rỡ của cách mạng, thế hệ hôm nay đang ra sức rèn đức, luyện tài; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng học hỏi, nỗ lực tiếp cận, khám phá cái mới và giành được nhiều thành tựu, khẳng định được bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Thực hiện lời dạy của Người, toàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ra sức phấn đấu sớm trở thành tỉnh khá cùa cả nước. Ảnh: Đình Nhất

77 năm trôi qua, những thành quả của Cách mạng tháng Tám “long trời, lở đất” và tinh thần bất diệt của Quốc khánh 2/9 tiếp tục soi sáng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những dấu mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho mọi thắng lợi của toàn dân tộc hôm nay. Đó mãi mãi là bước ngoặt vĩ đại, là sức mạnh nội sinh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước Việt Nam ổn định, hòa bình và phát triển, sánh vai với các cường quốc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Hà Tĩnh