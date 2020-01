Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản chúc Tết Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh

Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, chiều 4/1, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công ty Á Châu đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh và một số ngành, đơn vị.

Tiếp đoàn có Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền.

Thay mặt đoàn, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thời gian qua, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân dịp đón xuân Canh Tý, PGS.TS Đoàn Minh Huấn chúc Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh đón tết, vui xuân ý nghĩa; đồng thời bày tỏ mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục kế thừa đà thắng lợi của năm 2019, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ trong năm mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón nhận món quà từ PGS.TS Đoàn Minh Huấn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, hỗ trợ cũng như những đóng góp của PGS.TS Đoàn Minh Huấn đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà trong năm qua.

Thông tin nhanh một số kết quả Hà Tĩnh đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực trên chặng đường mới, đưa tỉnh nhà phát triển vững mạnh đi lên.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm và chúc tết Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh...

Tại Công an tỉnh, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng công an trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ an ninh tổ quốc; đấu tranh, phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

...và tặng quà động viên các chiến sỹ, cán bộ.

“Từ nay đến Tết nguyên đán, Công an tỉnh cần tập trung toàn lực lượng làm tốt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở; đảm bảo không khí yên bình để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn”, PGS-TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn gửi chúc tất cả các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Cơ động đón Tết vui tươi, hạnh phúc và “không quên nhiệm vụ”...

Khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng, xung kích của lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, PGS.TS Đoàn Minh Huấn gửi chúc tất cả các cán bộ, chiến sỹ lực lượng cơ động đón tết vui tươi, hạnh phúc.

... và tặng quà lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản mong tập thể cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nỗ lực, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Với phương châm “vui tết đón xuân không quên nhiệm vụ”, các đồng chí lực lượng cảnh sát cơ động cần chủ động nhanh nhạy, linh hoạt nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn đến thăm, chúc tết Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại Bộ Đội Biên phòng tỉnh, PGS.TS Đoàn Minh Huấn bày tỏ niềm vui trước những chiến công của cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng.

“Mặc dù địa bàn rộng, lực lượng biên phòng phải đóng quân ở những địa điểm hiểm trở, điều kiện khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sỹ vẫn luôn vững tin, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Mong các đồng chí tiếp tục vượt qua khó khăn, phát huy vai trò, trác nhiệm người lính cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó, đảm bảo bình yên cho quê hương, đất nước” - PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.

