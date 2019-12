Đức Thọ thực hiện quy trình công tác nhân sự thành lập Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy

Chiều 6/12, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ thực hiện quy trình công tác nhân sự thành lập Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy theo Kết luận 144-KL/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn dự hội nghị.

Thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Đức Thọ có 21 xã, thị trấn không không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích và dân số, phải sáp nhập thành 9 xã. Như vậy, sau sáp nhập, Đức Thọ còn 16 xã, thị trấn.

Sau khi thành lập 9 xã mới, tổng số cán bộ là 169 người, trong đó, dự kiến bố trí theo quy định 107 người, còn dôi dư 62 người.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ Phan Thị Phúc: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên cán bộ, đảng viên và người dân đã đồng tình cao với chủ trương sáp nhập xã.

Thực hiện Kết luận 144-KL/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã, đang thực hiện điểm việc sắp xếp, bố trí bộ máy cán bộ tại các xã sáp nhập, trong đó có 3 xã: Đức Lâm, Trung Lễ, Đức Thủy (thành lập xã mới Lâm Trung Thủy), đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đảm bảo quy trình thủ tục theo điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Trước đó, đầu giờ chiều, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự thành lập Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy tại xã Trung Lễ

Trước đó, kết quả lấy ý kiến cử tri về chủ trương sáp nhập 3 xã: Đức Lâm, Trung Lễ, Đức Thủy, thành xã mới Lâm Trung Thủy đã nhận được sự đồng thuận rất cao với tỷ lệ 99,74%. Đặc biệt, nhiều cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách quán triệt sâu sắc chủ trương sáp nhập cùng với việc tinh giản biên chế, đã gương mẫu đi đầu làm đơn xin nghỉ công tác.

Đến nay, số cán bộ xin nghỉ và sẽ nghỉ là 25, trong đó, cán bộ: 6 người, công chức 11 người, hoạt động không chuyên trách 8 người.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Lâm Phạm Xuân Trúc: Sau sáp nhập, một số cán bộ còn trẻ, có năng lực, học hành bài bản nhưng hiện chưa bố trí được vị trí việc làm. Vì vậy, tỉnh, huyện cần có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để số cán bộ, công chức này có điều kiện công tác, cống hiến thêm.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ cũng đã thông qua phương án bộ máy nhân sự của xã mới Lâm Trung Thủy và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự, các chức danh.

Về số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành xã mới Lâm Trung Thủy có 19 người, Ủy viên Ban Thường vụ 6 người. Đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách bố trí theo tinh thần các kết luận, nghị định, nghị quyết của trung ương, tỉnh.

Tại hội nghị, ý kiến của các ủy viên BTV Huyện ủy Đức Thọ cho rằng, trong điều kiện là địa phương có số xã sáp nhập nhiều nhất tỉnh, để sắp xếp cán bộ dôi dư, đề nghị tỉnh cho tăng thêm cấp phó đến nhiệm kỳ đại hội 2021 - 2025; cho chuyển cán bộ dôi dư, có trình độ chuyên môn phù hợp sang làm công chức chuyên môn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Thọ Thái Ngọc Hải: Việc sáp nhập xã có tác động tới tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, đặc biệt đối với cán bộ dôi dư, nghỉ trước thời hạn

Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ cùng đề xuất bố trí 1 ủy viên kiểm tra Đảng do số lượng đảng viên sau sáp nhập xã khá lớn. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh có hướng giải quyết đối với các trưởng công an xã dôi dư do đưa công an chính quy về xã. Đề nghị tỉnh cho chủ trương bố trí công an viên thôn xóm vì lực lượng này rất quan trọng.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về thành lập Đảng bộ mới Lâm Trung Thủy. Kết quả 100% số phiếu tán thành.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn hoan nghênh Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ và ban thường vụ, ban chấp hành các xã trong công tác triển khai thực hiện Kết luận 144-KL/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc sáp nhập xã hôm nay có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, sau thành lập, Đảng bộ Lâm Trung Thủy sẽ phát huy tốt truyền thống, thực hiện đại hội điểm nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tiếp tục bàn kỹ về cơ cấu, thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy đảm bảo ổn định, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả… Đặc biệt, cần tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, người không chuyên trách nhận thức đầy đủ, tư tưởng thoải mái khi nghỉ trước thời hạn.

Thanh Hoài