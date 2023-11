Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Đại biểu 2 tỉnh Bình Phước và Hà Tĩnh đã cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp phát triển KT-XH của 2 địa phương trên các lĩnh vực thu hút đầu tư; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giáo dục; văn hóa...

Lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Sáng 11/11, Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu có buổi trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng với Tỉnh ủy Bình Phước và đi tham quan Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Tham gia đoàn công tác Hà Tĩnh có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBDN tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Bình Phước có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đại biểu đoàn Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh đã thông tin về một số tình hình, kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước Lê Thị Xuân Trang chia sẻ về công tác dân vận khéo trên địa bàn.

Đại biểu cũng tập trung thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm, giải pháp phát triển KT-XH của 2 địa phương trên các lĩnh vực như: thu hút đầu tư; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giáo dục; văn hóa; tôn giáo...

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chia sẻ một số nội dung trong công tác cán bộ Hà Tĩnh đang thực hiện.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đại biểu chia sẻ nội dung về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là công tác cán bộ nữ, công tác luân chuyển cán bộ; công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Hà Tĩnh và Bình Phước dù xa nhau về mặt địa lý nhưng có những điểm tương đồng và có bề dày văn hóa, cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những kinh nghiệm của tỉnh Hà Tĩnh trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, công tác xây dựng Đảng. Đó là những bài học kinh nghiệm quý để tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Chia sẻ những nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh thời gian qua, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ mong muốn thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục chia sẻ các kinh nghiệm trên các mặt công tác, phát huy lợi thế, các nét tương đồng, cùng hợp tác đưa tình hình kinh tế, chính trị, xã hội 2 tỉnh ngày càng phát triển.

Đại biểu tỉnh Bình Phước.

Bình Phước là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh có vị trí địa lý chiến lược, có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ; là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nguyên và nước bạn Campuchia. Thời gian qua, tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; rà soát sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư; đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông, đô thị, công nghiệp, công nghệ thông tin, chuyển đổi số... tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển. Tập trung 3 mũi đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng; cải cách thủ tục hành chính và phát triển nguồn nhân lực. Kinh tế của tỉnh đang phục hồi và phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 7,92%; GRDP bình quân đầu người đến hết năm 2023 ước đạt 93,2 triệu đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng... Trong gần 3 năm đã thu hút 110 dự án, với tổng số vốn 1.272 triệu USD, lũy kế toàn tỉnh có 396 dự án FDI. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên; an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng; an ninh trật tự đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,75% (đầu nhiệm kỳ là 5,6%).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng bày tỏ ấn tượng đối với những kết quả về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng thông tin khái quát về một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay của tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, thống nhất, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội.

Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, chọn mũi đột phá trên các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo công tác an sinh xã hội; tập trung cao thực hiện đề án xây dựng tỉnh nông thôn mới; tạo đột phá trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư; khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hóa, các danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch, thương mại; chú trọng toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Hà Tĩnh đã thu hút 85 dự án đầu tư trên địa bàn; giai đoạn 2021 - 2023 tăng trưởng GRDP bình quân đạt 5,65%; đến cuối năm 2023, dự kiến có 11/13 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch...

Trong gần 3 năm, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa trên 600 tỷ đồng xây dựng được 65 nhà văn hóa cộng đồng, kết hợp tránh trú bão lũ; gần 6.000 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn, với lợi thế của địa phương về phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, nguồn nhân lực, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các sở, ngành sẽ kết nối các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về Hà Tĩnh nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội cùng đầu tư.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn 2 tỉnh tiếp tục phối hợp, chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là cách làm hay trong công tác cán bộ, công tác dân vận, thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp...

Trước đó, đoàn đã đi thăm khu công nghiệp (KCN) Bắc Đồng Phú thuộc huyện Đồng Phú.

Đoàn đến tham quan Công ty TNHH New Apparel Far Eastern, thuộc Tập đoàn Far Eastern (Đài Loan - Trung Quốc) - doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

KCN Bắc Đồng Phú có tổng diện tích 190,4 ha, kinh phí đầu tư hơn 277 tỷ đồng; là cầu nối giữa miền Đông Nam bộ với các tỉnh Tây Nguyên thông qua quốc lộ 14 và ĐT 741.

KCN Bắc Đồng Phú được xây dựng theo tiêu chí KCN tập trung đa ngành, tiếp nhận các dự án đầu tư cơ sở sản xuất - kinh doanh ít gây ô nhiễm môi trường, bao gồm các ngành nghề như: công nghiệp nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp vật liệu xây dựng và cơ khí..., được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, bảo đảm điều kiện để phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường bền vững. KCN ra đời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, sản xuất công nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà lưu niệm cho Công ty Công ty TNHH New Apparel Far Eastern.

Thu Hà