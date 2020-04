Hà Tĩnh kiên trì, kiên quyết không lùi bước, dồn sức chặn đứng các nguồn bệnh Covid-19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó nhìn nhận, những ngày tới đặt ra nhiều khó khăn, phức tạp, khó lường nhất là thời điểm quyết định lịch sử trong cuộc chiến thắng đại dịch của cả nước cũng như trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kịp thời ngăn chặn, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng

Chỉ thị nhấn mạnh, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19; kịp thời ngăn chặn, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh, an toàn xã hội và tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chiều 31/3, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh.

Toàn tỉnh đã cách ly y tế tập trung gần 7.000 người đảm bảo an toàn, chu đáo; hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đối với 2.000 người đi từ vùng có dịch về địa bàn. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, chủ động của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh ta bước đầu đạt được một số kết quả; tình hình dịch bệnh đang được chủ động kiểm soát.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, toàn dân, bà con tỉnh nhà đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước, đặc biệt là sự nỗ lực hết mình của các lực lượng tuyến đầu như ngành y tế, lực lượng vũ trang; sự vào cuộc kịp thời, tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn, báo chí và sự tin tưởng, đoàn kết, thống nhất, góp sức của các tầng lớp Nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta đã có 2 ca dương tính Covid-19. Những ngày tới đặt ra nhiều khó khăn, phức tạp, khó lường nhất, là thời điểm quyết định lịch sử trong cuộc chiến thắng đại dịch của cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh ta.

Ngày 1/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg về công bố dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và mọi người dân nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Lời kêu gọi của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, là tối thượng; kiên trì, kiên quyết không lùi bước và phải chặn đứng nguồn bệnh ở các ổ dịch từ các địa phương trong nước, nguồn bệnh từ nước ngoài, nhất là người từ Lào, Thái Lan về nước và nguồn bệnh đang tiềm ẩn trên địa bàn.

2. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn, xóm, tổ dân phố cách ly với thôn, xóm, tổ dân phố; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng.

Công tác phòng chống dịch trên địa bàn đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

3.1. Ngành Y tế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tranh thủ từng giờ, từng phút xác định rõ, khoanh vùng, cách ly, kiểm soát chặt chẽ, dập tắt các nguồn lây, không để dịch bệnh lan ra cộng đồng.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, tại các khu cách ly tập trung. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và giám sát việc kê khai y tế toàn dân. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế cần thiết, KIT xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bố trí kịp thời kinh phí cho ngành Y tế theo quy định.

Hà Tĩnh tập trung lấy mẫu sàng lọc các trường hợp đi từ BV Bạch Mai trở về từ ngày 12/3.

Quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện trên địa bàn, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong các bệnh viện. Vận hành, phát huy hiệu quả tối đa các phòng xét nghiệm đã có để phục vụ kịp thời, chính xác cho công tác xét nghiệm. Ưu tiên nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế và điều động nhân lực ở các bệnh viện khác để bổ sung cho Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đề phòng trường hợp số ca nhiễm tăng.

3.2. Ngành Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý các nguồn rác tại các khu cách ly tập trung; tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường.

3.3. Chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, cập nhật tình hình sức khỏe của những người về từ Lào, Thái Lan nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cửa khẩu Chao Lo (tỉnh Quảng Bình) từ ngày 8/3/2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly theo quy định của ngành Y tế.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng lợi dụng phòng, chống dịch bệnh để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 45/TATC-PC ngày 30/3/2020 của Tòa án Nhân dân tối cao về công tác xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3.4. Ngành Công Thương, Cục Quản lý thị trường, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm soát, nắm chắc tình hình thị trường, giá cả, cung cầu hàng hóa; không để tình trạng găm hàng, thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa, nhất là các nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân; đồng thời chủ động xây dựng kịch bản mới đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của Nhân dân khi chuyển sang giai đoạn phòng, chống dịch ở mức cao hơn.

3.5. Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà; những trường hợp cần thiết mới đến làm việc tại công sở. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tùy tình hình cụ thể để bố trí lãnh đạo, cán bộ, công chức làm việc tại công sở phù hợp, xử lý công việc kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

3.6. Thống nhất nâng cấp các khu cách ly tập trung cấp xã để thiết lập các khu cách ly tập trung cấp huyện quản lý, đồng thời nâng cấp một số khu cách ly cấp huyện để thiết lập khu cách ly tập trung cấp tỉnh quản lý, đáp ứng yêu cầu cách ly người từ nước ngoài về trong thời gian tới.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phân luồng, cách ly tập trung, cơ bản thực hiện theo nguyên tắc: công dân của địa phương cấp huyện, cấp xã nào thì tổ chức cách ly tại địa phương đó, nhưng cần ưu tiên bố trí tại các khu cách ly tập trung cấp huyện trước, số còn lại chuyển về các khu cách ly cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để điều phối số công dân các tỉnh, thành phố khác đi về từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để phân luồng, di chuyển đến các khu cách ly của các tỉnh, thành phố. Các trường hợp đã được bố trí tại các khu cách ly, tiếp tục quản lý, chăm sóc, theo dõi, sau 14 ngày đảm bảo an toàn về y tế làm thủ tục bàn giao công dân cho các tỉnh, thành phố.

Bồi dưỡng thêm cho cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ liên gia tham gia phòng chống dịch

4. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo quy định cụ thể và yêu cầu của nhiệm vụ phòng, chống dịch phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, thôn xóm, tổ dân phố, tổ liên gia, chủ trì là bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ liên gia;

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Tài chính bố trí kinh phí dự phòng và hướng dẫn cụ thể việc sử dụng nguồn kinh phí để bồi dưỡng thêm cho cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ liên gia

Phát huy vai trò nòng cốt là dân quân tự vệ, dự bị động viên, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào thôn, tổ dân phố, biến động nhân khẩu (người từ nước ngoài, người các tỉnh, thành phố khác về địa bàn, người tạm trú, thuê nhà, nhất là những người về từ vùng dịch); kê khai y tế toàn dân; giám sát y tế tất cả các nhân khẩu, kịp thời phát hiện, thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương những trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành y tế hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ cho các thôn, tổ dân phố, tổ liên gia; chỉ đạo ngành Tài chính bố trí kinh phí dự phòng và hướng dẫn cụ thể việc sử dụng nguồn kinh phí để bồi dưỡng thêm cho cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ liên gia; ngành y tế hỗ trợ khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn… cho những người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ở thôn xóm, tổ dân phố kể từ ngày 1/4 đến 15/4/2020.

Cán bộ, đảng viên phải tiên phong đi trước trên mặt trận chống dịch

5. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là nêu gương của người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở, với quan điểm mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống “giặc - dịch Covid-19”, trong đó người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong đi trước.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; nơi nào xảy ra sai phạm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong đi trước trong chống dịch Covid-19.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương và phối hợp chặt chẽ với các báo Trung ương đóng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên, liên tục đưa tin những vấn đề mới, cấp bách; chú ý tuyên truyền các gương điển hình, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Phát huy vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội. Kịp thời phát hiện, phối hợp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các thông tin giả, thất thiệt liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

7. Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

8. Cùng với việc ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

9. Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể để thực hiện thống nhất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời xây dựng các cơ chế, chính sách phục hồi sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

10. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch khi chuyển sang giai đoạn cao hơn, phức tạp hơn.

Đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

Đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và mọi người dân tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng, nhưng cũng không quá hoang mang, lo lắng; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

