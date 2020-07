Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, 52 năm chiến thắng Đồng Lộc

Về tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Tổng biên Tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Anh hùng LLVT nhân dân, các cựu TNXP, dân công hỏa tuyến từng sống, chiến đấu tại chiến trường Đồng Lộc, thân nhân 10 nữ TNXP.