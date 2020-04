Hà Tĩnh: Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu địa phương, đơn vị thực hiện không nghiêm chỉ thị cách ly toàn xã hội

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 1/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng kiểm tra tại khu vực khai báo y tế tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

TUÂN THỦ NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ16/CT-TTg VÀ CHỈ THỊ SỐ 43-CT/TU

1. Các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và khuyến cáo của ngành y tế, nhất là các nội dung Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 28/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Triển khai việc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 43- CT/TU ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian bắt đầu thực hiện kể từ 0h ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 trên phạm vi toàn tỉnh.

Người dân vẫn đến quảng trường, công viên để thư giãn, tham gia tập luyện thể thao sau khi có Chỉ thị 16/CT-TTg.

Trong thời gian này, yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch; trung thực khai báo y tế tự nguyện; thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình mình; tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng.

Chỉ đi ra khỏi nhà/nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết như: đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; đi làm việc tại công sở (theo sự phân công hàng ngày của người có thẩm quyền), các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu, cơ sở cung cấp dịch vụ (bưu điện, viễn thông, xăng dầu, ngân hàng), cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp (vật tư phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản, thuốc bảo vệ thực vật, thú y...) và một số cơ sở kinh doanh không bị đình chỉ, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ... chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động, nhất là việc bảo đảm khoảng cách khi làm việc, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định; bố trí, cơ cấu nhân lực làm việc hàng ngày khoa học, hợp hợp lý, thích ứng với tình hình dịch bệnh.

HOÀN THÀNH ĐIỀU TRA SỨC KHỎE TOÀN DÂN TRƯỚC 7/4/2020 DỪNG VIỆC THĂM BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN

3. Giao bổ sung nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương

Sở Y tế: Tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện thực hiện nghiêm quy trình dự phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh; chỉ định bệnh nhân điều trị nội trú chặt chẽ, phù hợp để giảm số lượng bệnh nhân điều trị nội trú; bố trí người bệnh trong các buồng bệnh hợp lý, khoảng cách tối thiểu giữa các giường bệnh phải > 02m; yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc đến thăm bệnh nhân điều trị tại tất cả bệnh viện (yêu cầu tổ chức chốt chặn ngay từ cổng bệnh viện).

CDC Hà Tĩnh đang tập trung xét nghiệm sàng lọc cho những trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai trở về và những người cách ly tại bệnh viện, khu cách ly tập trung.

Khẩn trương hoàn thành việc điều tra sức khỏe toàn dân trước ngày 07/4/2020 để phân loại, sàng lọc và có giải pháp cách ly, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện kế hoạch lấy mẫu diện rộng, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm đối với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020 trở lại nay và các trường hợp liên quan đến người nhiễm Covid-19 đã phát hiện trên địa bàn.

Chỉ đạo vận hành, phát huy hiệu quả tối đa phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; tiến hành hướng dẫn, thực hiện sử dụng bộ kit thử nhanh để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xây dựng phương án và triển khai bổ sung đầu tư trang thiết bị y tế, điều động nhân lực ở các bệnh viện khác để bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đề phòng gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh.

Hỗ trợ khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn và hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ cho các thôn, tổ dân phố, tổ liên gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ở thôn xóm, tổ dân phố, hoàn thành trước ngày 5/4/2020.

LẬP CHỐT KIỂM TRA, HẠN CHẾ NGƯỜI DÂN DI CHUYỂN SANG ĐỊA BÀN KHÁC

Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã lập chốt kiểm tra và triển khai các biện pháp hạn chế người dân di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển của công dân từ vùng có dịch về hoặc đi qua địa bàn, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, cung cấp dịch vụ bưu điện, viễn thông, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, vận chuyển người cách ly.

Các cửa hàng bán lẻ, siêu thị tại TP. Hà Tĩnh đảm bảo lượng hàng hóa khá dồi dào.

Sở Công thương chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu điện, viễn thông thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nhà máy, công xưởng, đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Sở Giao thông vận tải căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 3064/BGTVT-VT ngày 31/3/2020 để hướng dẫn thực hiện công tác vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

Về phương án vận chuyển nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Vũng Áng: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu vận chuyển công nhân, nhân viên của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng; chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp có phương án bố trí phương tiện đưa đón công nhân nhằm đảm bảo phương án sản xuất của doanh nghiệp, phù hợp với các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kể từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4/2020, dịch vụ vận tải khách bằng ôtô từ Hà Tĩnh sẽ tạm dừng hoạt động

Các lực lượng liên ngành làm việc tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì) kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua cửa khẩu; tạm dừng các hoạt động qua lại cửa khẩu phụ Đá Gân (Sơn Hồng, Hương Sơn), cửa khẩu phụ Kim Quang (Quang Thọ, Vũ Quang), lối mở Động Trìm (Hương Vĩnh, Hương Khê) từ 0h ngày 01/4/2020 đến khi có thông báo tiếp theo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện triệt để việc cách ly tập trung 14 ngày đối với tất cả người nhập cảnh qua Cửa khẩu Cầu Treo về trên địa bàn trừ trường hợp công dân các tỉnh khác được điều chuyển về địa phương theo điều phối của Tư lệnh Quân khu IV; hướng dẫn các địa phương, nhân dân và người hoàn thành nhiệm vụ cách ly về quy trình, thủ tục xử lý tiếp theo đối với người sau cách ly tập trung, đảm bảo an toàn, không phát sinh nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

BỐ TRÍ KHÔNG QUÁ 2 NGƯỜI TRONG 1 PHÒNG LÀM VIỆC, ƯU TIÊN LÀM VIỆC TẠI NHÀ

Các cơ quan, đơn vị: Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm hồ sơ công việc để làm việc tại nhà, chỉ ưu tiên đến cơ quan làm các nhiệm vụ như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, đảm bảo thông tin liên lạc, xử lý tài liệu mật và một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác theo yêu cầu (số lượng người làm việc tại cơ quan hàng ngày do thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định và đảm bảo bố trí không quá 02 người trong 01 phòng làm việc).

18 cán bộ, công nhân viên của Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Hà Tĩnh được cách ly để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện

Tăng cường tổ chức họp, giao ban, triển khai nhiệm vụ bằng hình thức trực tuyến. Tập trung giải quyết hồ sơ TTHC đã nhận của người dân, tổ chức và bộ phận một cửa tổ chức chuyển trả qua dịch vụ bưu chính công ích; đối với các trường hợp thủ tục hành chính như giấy tờ của người dân đến hạn phải xử lý (cấp lại, cấp đổi)... nhưng không thể đến nộp do phải thực hiện việc tự cách ly, ở nhà theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì khi hết thời gian yêu cầu trên, các cơ quan, đơn vị phải tiếp nhận và giải quyết như đúng hạn; trường hợp cấp bách, cần thiết cá nhân, tổ chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải lãnh đạo, điều hành để không ách tắc công việc, nhất là công tác phòng chống dịch và an ninh, quốc phòng; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

BỒI DƯỠNG THÊM KINH PHÍ CHO CÁN BỘ THÔN, TỔ DÂN PHỐ LÀM NHIỆM VỤ CHỐNG DỊCH

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án chủ động nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, chế độ, chính sách... phục vụ công tác phòng chống dịch trong mọi tình huống. Trước mắt, khẩn trương phối hợp với Sở Y tế tham mưu tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; các chế độ, chính sách theo quy định của Trung ương và của tỉnh về cách ly y tế...

Cán bộ tổ dân phố 6 - thị trấn Thạch Hà trao đổi các giải pháp tăng cường giám sát cộng đồng

Bố trí nguồn kinh phí dự phòng để bồi dưỡng thêm cho cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ liên gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch từ ngày 01/4 đến 15/4/2020 (mức bồi dưỡng: thôn, tổ dân phố: 50.000 đồng/thôn, tổ dân phố/ngày; tổ liên gia (tối thiểu có 2 người làm nhiệm vụ): 100.000 đồng/tổ liên gia/ngày), đồng thời hướng dẫn cụ thể việc sử dụng nguồn kinh phí bồi dưỡng đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/4/2020.

Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí khác và các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các hoạt động phòng chống dịch, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân, chấn chỉnh việc rút tít, đặt tên bài gây hoang mang, hiểu nhầm; xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng sự thật. Người có trách nhiệm phòng chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân.

Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh tuyên truyền lưu động tới các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn.

Thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát, bổ sung phương án, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và theo theo lĩnh vực phụ trách, bảo đảm sẵn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp về dịch xẩy ra.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo triển khai khẩn trương, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo thẩm quyền; làm chủ tình hình và chịu trách nhiệm về mọi diễn biến trên địa bàn.

Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ, phát sinh tại địa phương; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, khai báo y tế; tiếp tục chỉ đạo rà soát, lập danh sách, chỉ đạo giám sát chặt chẽ từng gia đình bệnh nhân, người chăm sóc, người đến thăm, người có tiếp xúc gần, sinh viên, học viên có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020 đến nay để kiểm tra y tế, phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Yêu cầu giám đốc (thủ trưởng) các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; thường xuyên giữ thông tin liên lạc 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ); chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu địa phương, đơn vị mình thực hiện không nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội dung Văn bản này, báo cáo tình hình thực hiện về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và Sở Y tế trước 17h hàng ngày để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Nộivụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các địa phương, đơn vị, tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm./.

Q.L