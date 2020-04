Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh vừa có công điện chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh vừa ký công điện gửi các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố, thị xã; UBDN các huyện, thành phố, thị xã; Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; các đồng chí trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở về nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch.

Hà Tĩnh kiên trì, kiên quyết không lùi bước, dồn sức chặn đứng các nguồn bệnh Covid-19

Hiện nay, Hà Tĩnh đã có 3 ca dương tính vi-rút SARS-CoV-2. Trong những ngày tới, dự báo Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ rất cao xuất hiện nhiều ca bệnh mới. Để kịp thời chặn đứng nguồn dịch, không để lây lan ra cộng đồng, sau khi nghe bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tại cuộc họp sáng ngày 3/4, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu:

Lùi thời gian bàn giao công dân hoàn thành 14 ngày cách ly

Tạm thời lùi thời gian bàn giao các công dân đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung theo Thông báo số 09-TB/BCĐ, ngày 2/4 của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để theo dõi thêm trong thời gian 7 ngày, tiến hành sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, nếu kết quả đảm bảo an toàn mới bàn giao cho các địa phương. Sau thời gian trên, trường hợp cần thiết phải kéo dài tiếp thời gian cách ly để đảm bảo an toàn; Giám đốc Sở Y tế tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Tạm thời lùi thời gian bàn giao công dân đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung để theo dõi thêm trong thời gian 7 ngày

Thực hiện ngay biện pháp cấp bách, từng giây, từng phút, không được lơi lỏng để tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với các nhóm có nguy cơ cao nhiễm dịch Covid-19

Đối với nhóm công dân về từ Thái Lan liên quan đến ổ dịch tại quán bar The For You ở Bangkok, Thái Lan, ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện phương án cách ly độc lập, nhất thiết mỗi người phải ở một phòng riêng, đảm bảo toàn diện các quy định về cách ly đối với các trường hợp F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân đã phát hiện dương tính trước 20 giờ, ngày 3/4 tại các khu cách ly tập trung cấp huyện, tuyệt đối không cách ly tại các xã và tại gia đình. Trường hợp có nguy cơ cao, ngành y tế cấp huyện thống nhất với Giám đốc Sở Y tế kịp thời quyết định chuyển đến bệnh viện đa khoa cấp huyện để cách ly, theo dõi, quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt.

Đối với những trường hợp đã từng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, thăm hỏi, học tập và những người có liên quan đến dịch vụ của Công ty Trường Sinh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020, ban chỉ đạo các địa phương và ngành y tế các cấp tổ chức cách ly độc lập tương tự công dân trở về từ Thái Lan.

Đối với những người qua theo dõi có nguy cơ lây nhiễm cao khác, do ngành y tế tham mưu đưa vào cách ly tại các khu cách ly tập trung cấp huyện.

Các trường hợp đang ở trong các khu cách ly tập trung, nếu có các biểu hiện như ho, sốt, khó thở thì ngành y tế quyết định chuyển ngay đến bệnh viện đa khoa tuyến huyện để cách ly, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Các trường hợp đã xét nghiệm xác định rõ dương tính với virus SARS-CoV-2, chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo điều trị. Khi phát hiện bệnh nhân dương tính thuộc địa phương nào, Giám đốc Sở Y tế báo cáo ngay cho các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo địa phương, cơ sở và đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện liên quan.

Lắp đặt thêm phòng xét nghiệm SARS-CoV-2

Đối với việc lấy mẫu xét nghiệm, Giám đốc Sở Y tế xây dựng lộ trình lấy mẫu xét nghiệm theo thứ tự tự ưu tiên theo tính nguy cơ các trường hợp F1, F2 từ các bệnh nhân về từ Thái Lan dương tính để xác định người liên quan; nhóm đi về từ Bệnh viện Bạch Mai, nhóm liên quan đến Công ty Trường Sinh; nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc qua theo dõi có nghi ngờ và các trường hợp khác; đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, thực hiện theo thứ tự ưu tiên như lộ trình nêu trên.

Giao lãnh đạo Sở Y tế kịp thời đề nghị Bộ Y tế cho tỉnh mượn thêm máy xét nghiệm để lắp đặt thêm 1 phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoặc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hoàn thành trước ngày 8/4/2020.

Theo chỉ đạo, Hà Tĩnh sẽ tiến hành lắp đặt thêm 1 phòng xét nghiệm trong thời gian tới

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hoàn thành việc mua máy xét nghiệm do Ngân hàng NN&PTNT hỗ trợ trước 12/4/2020 để đưa vào sử dụng.

Về dung dịch test (dung môi), yêu cầu Sở Y tế làm việc với Bộ Y tế để có đủ dung dịch kịp thời đảm bảo xét nghiệm. Lãnh đạo Sở Y tế chủ động huy động đội ngũ cán bộ toàn ngành có năng lực và điều kiện phục vụ xét nghiệm; xem xét để huy động thêm đội ngũ cán bộ có chuyên môn đã nghỉ hưu để tổ chức hợp đồng làm việc.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành tài chính bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cấp tốc cán bộ xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Các ngành, địa phương chủ động cao nhất cho công tác phòng, chống dịch

Lãnh đạo ngành y tế chủ động phối hợp tốt với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện để tham mưu kịp thời, chính xác, khách quan cho Ban Chỉ đạo tỉnh để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch thông suốt.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh căn cứ quy định hiện hành và điều kiện thực tiễn công tác phòng, chống dịch theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm; trường hợp chưa có quy định cụ thể nghiên cứu quy định tạm thời để xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y kiểm tra các điểm cách ly trên địa bàn. Ảnh tư liệu

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy căn cứ quy định hiện hành và điều kiện thực tiễn công tác phòng, chống dịch để kịp thời tham mưu xử lý về mặt Đảng tương ứng với xử lý kỷ luật của chính quyền. Trước mắt, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối với trường hợp Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê tổ chức hôn lễ cho con, tụ tập đông người; kiểm tra, làm rõ nguyên nhân để xảy ra sự lơi lỏng trong công tác quản lý công dân cách ly tại cơ sở tập trung ở một số địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến tận người dân các chủ trương, kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh; kịp thời công khai về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Đồng chí trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Hương Sơn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện Hương Sơn tăng cường tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về trách nhiệm chung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các đồng chí trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện lãnh đạo, chỉ đạo; các thành viên đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nội dung công điện này; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo địa bàn phụ trách.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tham mưu Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh theo dõi việc thực hiện, thường xuyên báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo.

P.V