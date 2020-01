Lãnh đạo các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn thăm và chúc tết Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

Nhân dịp tết cổ truyền Việt Nam, chiều 13/1, đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) đã sang thăm, chúc tết Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng đón tiếp đoàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tiếp đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn sang thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muộn Phôm Ma Phăn Thạ Lăng Si bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua; trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong chiến tranh cũng như trong công cuộc đổi mới hôm nay; khẳng định tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện.

Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn

Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý, Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muộn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh; chúc Hà Tĩnh đạt được nhiều thắng lợi trên lĩnh vực KT-XH trong năm mới 2020, chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước nói chung, Hà Tĩnh - Khăm Muộn nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muộn Phôm Ma Phăn Thạ Lăng Si tặng hoa chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khăm Muộn dành cho Hà Tĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải mong muốn 2 nước, 2 tỉnh tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt đã được dày công vun đắp trong thời gian qua. Hai tỉnh tiếp tục có nhiều đoàn sang thăm và học hỏi kinh nghiệm để tăng cường phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt cùng phát triển.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng tiếp đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay sang thăm, chúc tết Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bôlykhămxay Văn Vi Lay Đen Phu Luỗng chúc mừng những kết quả của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong phát triển KT-XH thời gian qua; đồng thời, thông tin khái quát một số tình hình phát triển của Bôlykhămxay và kết quả mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai tỉnh.

Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bôlykhămxay gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã giúp đỡ Bôlykhămxay thời gian qua. Đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bôlykhămxay.

Đồng thời, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bôlykhămxay Văn Vi Lay Đen Phu Luỗng mong muốn 2 tỉnh tiếp tục trao đổi, học tập trên các lĩnh vực để cùng nhau phát triển. Hai tỉnh tiếp tục vun đắp tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bôlykhămxay Văn Vi Lay Đen Phu Luỗng tặng hoa, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh

Nhân dịp Tết cổ truyền, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bôlykhămxay Văn Vi Lay Đen Phu Luỗng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bôlykhămxay đã dành cho Hà Tĩnh.

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cũng thông tin thêm một số thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực đạt được trong năm qua.

Cũng trong chiều 13/1, Đoàn công tác của Ty An ninh tỉnh Bôlykhămxay do Thượng tá Côồng Chắn Xay Pằn Nha – Quyền giám đốc làm trưởng đoàn đã đến chúc tết CBCS Công an Hà Tĩnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh Hùng Cường (Công an tỉnh)

Nam Giang