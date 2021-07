Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh ở Nghệ An

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ vừa tặng quà cho các thương, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh ở Nghệ An.

Hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021), sáng nay (21/7), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ đã đi tặng quà cho các thương, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần các thương binh đang được chăm sóc tại đây. Ảnh: Trò chuyện với thương binh 1/4 - Nguyễn Văn Cung (SN 1959, quê xã Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh). Năm 1980, ông Cung vào điều trị tại Trung tâm và được chăm sóc từ đó đến nay.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều trị, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe và đảm bảo chế độ chính sách cho thương binh, bệnh binh nặng của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong tổng số 66 thương bệnh binh, có 30 người quê Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng quà đồng cho các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm.

Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh là nơi tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh tâm thần và một số đối tượng người có công thuộc địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong tổng số 94 đối tượng đang điều trị tại khu điều dưỡng, có 20 người quê Hà Tĩnh. Trong ảnh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh.

Thùy Dương