Long trọng kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Thiên Lộc - Can Lộc, đón bằng công nhận huyện NTM

Tối nay (21/12), tại thị trấn Nghèn diễn ra lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Thiên Lộc - Can Lộc (Hà Tĩnh) và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; đại diện các tầng lớp nhân dân cùng dự lễ.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng: Kỷ niệm 550 năm Thiên Lộc - Can Lộc là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tìm về cội nguồn và tiếp tục phát huy những thành quả dựng nước, giữ nước của vùng đất giàu truyền thống. Đó là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để Can Lộc chung tay, đoàn kết, góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quê hương.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng trình bày đã ôn lại truyền thống 550 năm xây dựng và phát triển của huyện.

Theo sử sách, Can Lộc thuộc huyện Hà Hoàng, quận Cửu Chân, sau nhiều lần thay đổi tên gọi năm 1469, vua Lê Thánh Tông ban Đạo dụ thành lập 12 thừa tuyên, trong đó vùng đất này được đổi tên thành huyện Thiên Lộc. Năm 1862, vua Tự Đức lại cho đổi thành huyện Can Lộc.

550 năm qua, vùng quê đầy huyền thoại và trầm tích văn hóa, lịch sử đã góp phần to lớn vào quá trình hình thành, dựng xây và bảo vệ quê hương, đất nước.

Phát huy truyền thống của quê hương, từ một huyện thuần nông, Can Lộc đã tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tích cực phát triển thương mại, dịch vụ. Huyện đã sớm bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với những bước đi cụ thể, sáng tạo như xóa nhà tranh tre dột nát, ngói hóa nhà ở cho nhân dân, thực hiện chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, chuyển đổi ruộng đất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cơ giới hoá nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất…

Đông đảo người dân tham dự buổi lễ

Tính đến cuối năm 2019, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt gần 4.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt gần 300 tỷ đồng. Cơ sở vật chất, hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, trụ sở, nhà văn hoá cơ bản khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Các khu du lịch chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc trở thành các trọng điểm du lịch của tỉnh. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chăm lo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được tăng cường vững mạnh. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, nhân dân đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đặc biệt, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động được hơn 16.000 tỷ đồng, hàng triệu ngày công, vận động trên 11.000 hộ hiến hàng trăm ngàn m2 đất mở mang đường làng, ngõ xóm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao bằng công nhận huyện NTM của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo huyện Can Lộc.

Toàn huyện đã thành lập được gần 900 mô hình sản xuất cho thu nhập cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt hơn 36 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6%; 21/21 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thị trấn Đồng Lộc đạt đô thị loại V, thị trấn Nghèn là thị trấn đầu tiên của tỉnh đang được đề nghị công nhận đô thị loại IV.

Ngày 17/10/2019, Thủ Tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1405/QĐ-TTg công nhận huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM, trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiên Lộc - Can Lộc đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn huyện Can Lộc phát huy truyền thống, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với công sức, xương máu của bao lớp tiền nhân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Trải qua hàng trăm năm phát triển, vùng quê huyền thoại với bề dày trầm tích văn hóa, lịch sử Thiên Lộc - Can Lộc trở thành niềm tự hào của mỗi một người dân trên quê hương Hà Tĩnh. Nơi đây, mỗi tên núi, tên sông, tên đất, tên người đều gắn liền với quá trình hình thành, dựng xây và bảo vệ quê hương, đất nước.

Không chỉ là nơi có phong trào cách mạng luôn đi tiên phong trong những thời khắc lịch sử quan trọng, Thiên Lộc - Can Lộc còn là vùng đất “trội hẳn về văn hóa” với truyền thống hiếu học, học giỏi và để lại nhiều tài danh trong sự nghiệp giáo dục và sáng tác văn chương.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, quá trình nỗ lực, bứt phá đi lên của Can Lộc là rất đáng tự hào. Đặc biệt những kết quả đạt được trong năm 2019 đã tạo ra thế và lực mới để Can Lộc vươn xa, vươn cao, góp phần quan trọng cho mục tiêu đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn: Từ dấu mốc lịch sử 550 năm, Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, hào khí Xô viết cách mạng anh hùng, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn mà phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục phát huy lợi thế và những thành tựu, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình đổi mới.

Chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, xây dựng huyện Can Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với công sức, xương máu của bao lớp tiền nhân; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXV.

Sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Linh khí Sông Nghèn”.

Cũng trong dịp này, người dân Can Lộc cũng đã mãn nhãn với chương trình bắn pháo hoa kéo dài 15 phút chào mừng 550 năm thành lập huyện Thiên Lộc - Can Lộc và đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Kinh phí thực hiện chương trình này do con em quê hương tài trợ.

Can Lộc – 550 năm ghi dấu tên đất, tên người Can Lộc, tên gọi cũ là Thiên Lộc – tưởng như tên gọi ấy cũng đã gợi lên đầy đủ nhất những ưu ái mà đất trời ban tặng cho mảnh đất này. 550 năm qua, linh khí núi sông đã hun đúc nên những giá trị văn hoá, lịch sử, kinh tế… đưa cái tên Can Lộc (Hà Tĩnh) xán lạn trong những trang sử vàng của dân tộc.

Kỷ niệm 550 năm Thiên Lộc - Can Lộc cần gắn với quảng bá vùng đất Xô viết Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Phát huy truyền thống đáng tự hào của 550 năm truyền thống, Đảng bộ và nhân dân Can Lộc đã làm nên kết quả đáng ghi nhận, đó là hoàn thành các tiêu chí và được công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Nhóm P.V