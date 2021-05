Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Đơn vị bầu cử số 6 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại huyện Can Lộc. Số người ứng cử là 8, số đại biểu được bầu là 5. 1. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. 2. Ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tư pháp UBND huyện Can Lộc. 4. Ông Đào Quang Hưng, Chánh thanh tra, Sở LĐ-TB&XH. 5. Ông Nguyễn Xuân Lâm (Đại đức Thích Quảng Nguyên), Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh. 6. Bà Nguyễn Thị Phương Nga, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. 7. Ông Phạm Nghĩa, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 8. Ông Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc.