Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hà Tĩnh: Đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình quan trọng

Đúng 8h sáng nay (8/7), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 15 với điểm mới là lần đầu tiên đại biểu làm quen với “kỳ họp không giấy”.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực II Bùi Văn Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Mở đầu Kỳ họp, thay mặt Đoàn chủ tọa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y thông qua chương trình, nội dung 2,5 ngày (8 - 10/7/2020) diễn ra Kỳ họp. Theo đó, đại biểu sẽ tổ chức thảo luận tổ ngay tại kỳ họp; dành thời gian nhiều cho thảo luận hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn...

Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân

Diễn văn khai mạc do Bí Thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày khẳng định: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm ở tỉnh ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân nên dịch bệnh đã được kiểm soát, KT-XH đạt một số kết quả khá tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển, các điểm nghẽn trong môi trường đầu tư được tìm cách tháo gỡ, văn hóa - xã hội được duy trì ổn định, an sinh xã hội được quan tâm, ANCT, TTATXH được đảm bảo, QP-AN được giữ vững.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu đề ra thì còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế đạt 0,1% là mức thấp nhất kể từ sau sự cố môi trường biển năm 2016; thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2020 rất khó khăn. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp còn chậm. Kết quả thực hiện các chương trình trọng điểm ở một số địa phương chưa đảm bảo tiến độ.

Trong bối cảnh đó, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra những quyết sách, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2020, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2015 - 2020.

Lần đầu tiên, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành “kỳ họp không giấy”

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình Kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng phát huy cao dân chủ, trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận và chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Kỳ họp đạt kết quả cao nhất.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh nhà dành thời gian quan tâm theo dõi, tham gia ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 15 (từ 8 - 10/7/2020), HĐND tỉnh mong muốn cử tri và Nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi, tham gia các ý kiến qua đường dây nóng (02393.693282) hoặc thư điện tử qua địa chỉ: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn.

Dốc sức khắc phục khó khăn do “bão” Covid-19 để tăng tốc phát triển

Ngay sau diễn văn khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã thông qua báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo nhấn mạnh: Triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm ở tỉnh ta diễn ra trong trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng, mọi mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Song, nhờ sự giúp đỡ của cấp trên, sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ và Nhân dân nên tỉnh nhà vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các vụ mùa thắng lợi, tổng sản lượng lương thực đạt trên 36,6 vạn tấn; chăn nuôi ổn định với tổng đàn vật nuôi đều tăng, đàn bò hiện đạt 168.208 con, đàn gia cầm 8.988,5 ngàn con, đàn lợn đạt 362.523 con; khai thác gỗ nguyên liệu ước đạt trên 140.234m3; tổng sản lượng thủy sản ước đạt trên 24.088 tấn; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 21.420 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1.352 triệu USD; thành lập mới 455 doanh nghiệp, 2.139 hộ kinh doanh và 16 HTX…

Trong xây dựng NTM, huyện Thạch Hà và Đức Thọ đã được đề xuất Trung ương thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng mới 65 mô hình sản xuất có hiệu quả; làm được 113,5 km đường GTNT, làm 9,4 km kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng; có 170 thôn lập, phê duyệt phương án dự toán xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, triển khai làm 3.852 vườn mẫu; có 159 ý tưởng sản phẩm gửi về thẩm định OCOP…

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được nâng cao; chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt; hoạt động KH&CN được tăng cường trên các lĩnh vực; sức khỏe nhân dân được chăm lo, nhất là việc huy động tốt các nguồn lực để phòng chống dịch bệnh Covid-19; an sinh xã hội được đảm bảo; QP-AN được giữ vững…

Cùng với chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm thì Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cũng cho rằng: Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, nhân dân phải tập trung cao, nỗ lực lớn, thực hiện đồng bộ các giải pháp mới có thể đạt kết quả cao nhất về phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, tập trung rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm và cả năm 2020 để đề ra nhiệm vụ giải pháp phù hợp; tập trung cao cho phát triển các lĩnh vực kinh tế, xây dựng NTM; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và huy động nguồn lực đầu tư; tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách; tăng cường công tác nội vụ và cải cách hành chính; chăm lo phát triển văn hóa-xã hội; đảm bảo tốt QP-AN...

Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách, trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn cơ bản đảm bảo dự toán, trong đó thu nội địa đã vượt tiến độ theo dự toán HĐND tỉnh giao. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.481 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 46,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể: thu ngân sách nội địa đạt 4.162 tỷ đồng, bằng 69,8% so với dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 57,8% dự toán tỉnh giao và bằng 126,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.319 tỷ đồng, bằng 34,1% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 34,6% dự toán tỉnh giao và bằng 62,4% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân thu xuất nhập khẩu đạt thấp là vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19...

Về chi ngân sách, 6 tháng qua, Hà Tĩnh đã chi 8.183 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán HĐND tỉnh, trong đó có các khoản lớn, quan trọng như: chi đầu tư phát triển 2.983 tỷ đồng; các nhiệm vụ thường xuyên 4.456 tỷ đồng; chi quản lý hành chính, nhà nước, đảng, đoàn thể 1.167 tỷ đồng; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 1.642 tỷ đồng; chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 498 tỷ đồng; chi sự nghiệp kinh tế 327 tỷ đồng; chi sự nghiệp y tế 277 tỷ đồng…

Cũng theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng thì những tháng cuối năm sẽ: Phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán HĐND tỉnh giao; triệt để tiết kiệm các khoản chi, điều hành ngân sách hợp lý, linh hoạt, đảm bảo cơ bản các nhiệm vụ chi được giao; tiếp tục đáp ứng đủ nguồn kinh phí thực hiện các chế độ chính sách, các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách phát sinh; đảm bảo tuyệt đối an toàn ngân sách địa phương trong mọi tình huống…

Đặc biệt, 6 tháng cuối năm sắp tới sẽ phấn đấu thu thêm 7.801 tỷ đồng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao, trong đó thu ngân sách nội địa là 3.249 tỷ đồng và từ thuế, phí là 2.109 tỷ đồng.

Trình bày Tờ trình về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh nhấn mạnh: Tờ trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, ngoài các giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, UBND tỉnh đã rà soát đánh giá đầy đủ tác động của dịch bệnh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, rà soát các cơ chế chính sách đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết liên quan đến phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; phí cấp Giấy phép xây dựng; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lần đầu, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống.

Điều 3. Điều chỉnh nội dung tại Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 81/2017/NQHĐND tỉnh ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển du lịch đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Điều 4. Ban hành một số chính sách mới thực hiện đến hết năm 2020 gồm: chính sách hỗ trợ xuất khẩu, chính sách hỗ trợ phát triển du lich và chính sách hỗ trợ chăn nuôi lợn…

Tiếp nối phiên làm việc buổi sáng ngày làm việc đầu tiên, Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu thừa ủy quyền UBND tỉnh trình bày tờ trình một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030.

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu trình bày tờ trình một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030.

Thay mặt UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

Trưởng Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh Trần Viết Hậu báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế, ngân sách; kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với những khó khăn, hạn chế như nhận định của UBND tỉnh, cũng như những tồn tại chưa được khắc phục từ cuối năm 2019; Ban đề nghị đánh giá sâu hơn một số nội dung về thu chi ngân sách, quản lý sử dụng đất... Đặc biệt, việc giải ngân vốn thực hiện một số dự án đầu tư công lớn trên địa bàn vẫn còn chậm…

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đề nghị quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp như: UBND tỉnh cần chủ động xây dựng các kịch bản phát triển, đánh giá lại các chỉ tiêu của nền kinh tế cho cả năm 2020 và cho cả giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả một số cơ chế, chính sách đặc thù để kích thích sản xuất và khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này. Tiếp tục có cơ chế, chính sách, giải pháp để phát triển sản xuất, tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ trong tỉnh để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng phát triển…

Khép lại nội dung nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trình bày báo cáo thẩm tra về lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trình bày báo cáo thẩm tra về lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu và đề nghị quan tâm thêm một số vấn đề như: Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết TW 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; triển khai thực hiện Luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020) gắn với có các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp, chuyển cấp và khai giảng năm học mới 2020-2021;

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng còn lại bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; Tăng cường quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến, phát huy hiệu quả việc triển Đề án Phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu, Đề án Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; chỉ đạo các sở ngành có liên quan và các địa phương hoàn thiện mô hình Trung tâm Y tế huyện, nhất là bộ máy làm công tác dân số sau sáp nhập để sớm ổn định tổ chức bộ máy y tế tuyến cơ sở; đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, tiếp nhận kỹ thuật của tuyến trên, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh như: bệnh sởi, thủy đậu, tay chân miệng, tiêu chảy, sốt xuất huyết,... để phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra.

Cuối phiên làm việc buổi sáng khai mạc, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp nội bộ để bầu cử, miễn nhiệm các chức danh của HĐND, UBND tỉnh. Chiều nay, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo kết quả phiên họp nội bộ của HĐND tỉnh; nghe Ban Pháp chế báo cáo thẩm tra về lĩnh vực nội chính; báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

