Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc tết các đơn vị dịp tết Nhâm Dần 2022

Gửi lời chúc mừng nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn các đơn vị tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Chiều 30/1, đoàn công tác Tỉnh ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dẫn đầu đã tới chúc tết một số đơn vị: Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đi cùng đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Trò chuyện với các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn khi vừa phải khắc phục hậu quả của thiên tai bão lụt năm 2020, vừa phải căng mình phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự đồng lòng của các cấp chính quyền và toàn thể Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó thu ngân sách đạt gần 17.000 tỷ đồng, cao hơn 5.000 tỷ đồng so với kế hoạch đặt ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thành tựu chung của tỉnh nhà, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và mong muốn đơn vị tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, giành nhiều thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt cho sự phát triển KT - XH của tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác chúc tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động của đơn vị trong công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch COVID-19, dù trong năm qua đã gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn trong năm 2022, tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó để đưa đơn vị ngày càng phát triển; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc tết Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tới chúc tết Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh. Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự đóng góp của đơn vị trong việc gìn giữ cho TP Hà Tĩnh luôn xanh, sạch, đẹp và ngày càng hiện đại, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận nỗ lực chỉnh trang đô thị, xây dựng vườn hoa, điểm vui chơi, hệ thống điện chiếu sáng, tạo cảnh quan không gian đẹp mắt, văn minh cho TP Hà Tĩnh trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong dịp tết, khi lượng rác thải sinh hoạt tăng cao do nhu cầu mua sắm, dọn dẹp nhà cửa của người dân nhưng đơn vị vẫn thu gom, vận chuyển và xử lý kịp thời, đảm bảo môi trường, cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Tặng quà chúc mừng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP Hà Tĩnh; củng cố đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, sáng tạo; làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần; quan tâm, chăm lo tới đời sống người lao động...

Văn Đức