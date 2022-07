Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân La Thị Tám

Nữ Anh hùng LLVT Nhân dân La Thị Tám, sinh năm 1949 tại xã Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Khánh Vĩnh Yên) huyện Can Lộc. Năm 18 tuổi, bà đi làm công nhân thuộc Hạt Giao thông Can Lộc, ngành Giao thông Hà Tĩnh. Từ tháng 12/1967 đến tháng 5/1968, bà được điều động về Ngã ba Đồng Lộc nhận nhiệm vụ hết sức quan trọng và nguy hiểm là đứng trên đài quan sát núi Mòi đếm bom chưa nổ để sau khi máy bay địch bay đi thì cắm tiêu đánh dấu cho công binh. Suốt 200 ngày đêm ròng rã, bà đã đếm, cắm tiêu được 1.205 quả bom, góp phần đảm bảo an toàn cho bộ đội đi qua. Ghi nhận công lao của bà La Thị Tám, ngày 22/12/1969, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân khi bà 20 tuổi. Năm 1970, nhạc sĩ Doãn Nho đã viết ca khúc “Người con gái sông La” (dựa trên lời thơ Phương Thúy) lấy từ hình ảnh nữ Anh hùng La Thị Tám và 10 nữ liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.