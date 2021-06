Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2021

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nên cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành phải tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đạt kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2021 theo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng nay (29/6), Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm 2021; cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; thông qua một số nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh phấn đấu trở thành một trong những cực phát triển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng thông qua tờ trình dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đầu phiên họp, đại biểu đã nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng thông qua tờ trình dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là: “Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, yếu tố con người, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển bền vững về kinh tế, công bằng về xã hội, bền vững môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng - an ninh; trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước (nằm trong nhóm 20 tỉnh có GRDP cao nhất cả nước)”.

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Việc tập trung cho phát triển công nghiệp tại KKT Vũng Áng trên cơ sở đảm bảo yếu tố môi trường theo quy hoạch là phù hợp với yêu cầu phát triển.

Quy hoạch ưu tiên phát triển 4 lĩnh vực kinh tế trọng điểm gồm công nghiệp luyện thép, chế biến và chế tạo năng lượng; nông, lâm, thủy, sản; thương mại, dịch vụ, logistics; du lịch. Quy hoạch cũng xác định 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế và 1 trung tâm động lực là Khu kinh tế Vũng Áng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả thời kỳ 2021 - 2030 trên 9%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 7,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 51%; dịch vụ chiếm 41,8%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 170 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 14-15%/năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.495 tỷ đồng, tăng 23,12% so với cùng kỳ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm

Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nêu rõ, Hà Tĩnh thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn Hà Tĩnh nói riêng.

Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy, chính quyền; công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nắm chắc tình hình của các sở, ngành, địa phương; sự ủng hộ của doanh nghiệp, người dân nên tình hình KT-XH tỉnh nhà đạt những kết quả khá tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; QP-AN được giữ vững; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, thành công.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân: Đề nghị tỉnh, các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Vũ Quang.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,38%, đứng thứ 27/63 tỉnh, thành cả nước, thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.495 tỷ đồng, tăng 23,12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61,53% dự toán.

Vụ đông xuân 2020 - 2021 được mùa toàn diện, tổng sản phẩm thu hoạch đạt trên 618.900 tấn, tăng 7,9% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Thiệt hại do mưa lũ lịch sử năm 2020 gây ra đã được khắc phục; nhiệm vụ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố được đẩy nhanh tiến độ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh 6 tháng tăng gần 21% so với cùng kỳ

Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế trong phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm như: tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp; chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh xảy ra ở quy mô nông hộ nên khó xử lý triệt để; hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gặp khó; hoạt động thương mại, dịch vụ, đặc biệt là kinh doanh du lịch, vận tải bị ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 mới bùng phát...

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải: Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tập trung cho công tác cải cách hành chính, GPMB đẩy nhanh tiến độ cấp đất cho các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm giải quyết nhiều việc làm, thu nhập cho người dân.

Phát biểu thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đồng tình cao với các nội dung trong báo cáo KT - XH 6 tháng cũng như nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, các đại biểu đồng tình cao với mục tiêu tổng quát cũng như các mục tiêu cụ thể của Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời đề nghị xem xét bổ sung, làm rõ thêm về việc quy hoạch phát triển du lịch biển, phân kỳ đầu tư dự án sân golf theo từng giai đoạn để đảm bảo yêu cầu phát triển.

Tập trung thu hút đầu tư nhưng không dàn trải, không nóng vội

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Quan điểm của tỉnh là tập trung thu hút đầu tư nhưng không dàn trải, không nóng vội, phải lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định quan điểm của tỉnh là tập trung thu hút đầu tư nhưng không dàn trải, không nóng vội, phải lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Không phải nhà đầu tư nào hay địa phương nào cũng làm công nghiệp, làm du lịch biển hay dự án về hạ tầng...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, khó khăn nhất hiện nay là giải ngân đầu tư công còn đạt thấp, đề nghị bí thư, cấp ủy các địa phương phải vào cuộc đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt. Một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã còn có sự buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt và khống chế khá nhanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, cá nhân, tổ Covid cộng đồng làm chưa tốt… Đề nghị cấp ủy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải thông qua dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030.

Cũng trong cuộc họp sáng nay, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải thông qua dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”.

Dự thảo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025" xác định 9 nhóm mục tiêu cụ thể, trong đó có chỉ tiêu cơ bản như: 13/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 60 triệu đồng/năm; có tối thiểu 300 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP...

Phát triển KT - XH Hà Tĩnh theo hướng xanh và bền vững

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận những ý kiến phát biểu với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu về các giải pháp phát triển KT - XH thời gian tới, quy hoạch tỉnh và các dự thảo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh.

Về Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định quan điểm nhất quán của BTV Tỉnh ủy là: Quy hoạch phải phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, các quy hoạch ngành và lĩnh vực liên quan.

Phát triển KT - XH Hà Tĩnh theo hướng xanh và bền vững, đảm bảo quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giữ vững cân bằng sinh thái; chủ động thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung thêm một số nội dung vào quy hoạch như: quan tâm nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu; khai thác hiệu quả du lịch tâm linh; hạ tầng giao thông phải tạo kết nối vùng…

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH 6 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và giành được kết quả khá tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong bối cảnh 6 tháng cuối năm dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 9% như kế hoạch đề ra từ đầu năm là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Vì vậy, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành phải tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đạt kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu KT - XH năm 2021 theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh bổ sung một số nội dung vào báo cáo để làm rõ thêm về: công tác giải ngân đầu tư công, huy động nguồn lực ở một số địa phương còn hạn chế; vai trò hệ thống chính trị, thành viên ban chỉ đạo các cấp trong chỉ đạo và kêu gọi xã hội hóa nguồn lực phòng chống dịch bệnh; các vấn đề về an sinh xã hội, việc thu hút lao động vào các doanh nghiệp còn khó khăn.

Đối với 2 dự thảo nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng lưu ý trong nghị quyết về công tác cán bộ cần có đột phá về công tác cán bộ; làm rõ khái niệm điều động, luân chuyển cán bộ; điều động cán bộ từ huyện này sang huyện khác; có đột phá cán bộ trẻ; xây dựng quy chế, tổ chức thi tuyển đảm bảo phù hợp thực tiễn.

Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” cần bổ sung sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu; làm thế nào tạo thói quen cho người dân trong đảm bảo vệ sinh môi trường trong mỗi người dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm, gắn kết cộng đồng; cần phát huy rõ vai trò ban chỉ đạo NTM các cấp; xây dựng NTM gắn trách nhiệm và đánh giá năng lực cán bộ…

