Thiêng liêng lời thề ngày độc lập!

Cách đây 76 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là sự kiện lịch sử vĩ đại, trở thành mốc son chói lọi, làm rạng rỡ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (Ảnh tư liệu)

Năm 1076, bên sông Như Nguyệt (sông Cầu ngày nay), lời khẳng định của Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” (Sông núi nước Nam vua Nam ở) đã vang lên dõng dạc. 352 năm sau (năm 1428) khi cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi tiếp tục khẳng định: “Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”.

Hơn 5 thế kỷ sau, đã thấy “Trời bỗng xanh hơn, nắng chói lòa/ Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta/ Bốn phương chắc cũng nhìn ta đó/ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Tố Hữu) - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khai sinh.

Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945

Trên hành trình “tìm đường đi cho dân tộc theo đi” (Chế Lan Viên), Người mang theo khát vọng giải phóng dân tộc, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử là ngày chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, mở ra kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đây là sự lựa chọn phù hợp xu thế phát triển của thời đại, khát vọng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Bản Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền của dân tộc được sống trong độc lập, tự do. Đó là kết tinh các giá trị truyền thống anh hùng, tinh thần và ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất cho một nước Việt Nam độc lập, tự do; là chân lý của thời đại.

Đây là văn kiện lịch sử vô giá, một kiệt tác chính luận, lời tuyên bố hùng hồn với thế giới về những nội dung đầy đủ cơ sở pháp lý vững chắc, khẳng định chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam; đồng thời, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, Nhân dân ta trên con đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, mở ra thời đại Hồ Chí Minh lịch sử - giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thời gian sẽ lùi xa nhưng Tuyên ngôn Độc lập vẫn luôn vang vọng non sông. “….Chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”.

Đó là một lời thề, một quyết tâm sắt đá, một sự cam kết với thế giới rằng: Người dân Việt Nam dù phải chiến đấu, hy sinh nhưng thề sẽ bảo vệ đến cùng quyền tự do, độc lập. Đó là sự khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do. Trong quá trình ấy, Việt Nam luôn tự hào có một Đảng cách mạng chân chính, có Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đưa cách mạng Việt Nam giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Lời thề thiêng liêng bảo vệ độc lập, tự do luôn vang dội non sông, trở thành ý chí quyết tâm không gì lay chuyển của cả một dân tộc anh hùng; trở thành tiếng kèn xung trận, hiệu triệu, cổ vũ, động viên người Việt Nam, dù là già trẻ, gái trai đều đứng lên bảo vệ độc lập, bảo vệ chính quyền nhà nước non trẻ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quân - dân ta đánh đuổi thực dân, đế quốc; giành độc lập, thống nhất đất nước (Trong ảnh: Đoàn xe tăng quân giải phóng tiến vào dinh Độc lập. Ảnh tư liệu)

Từ “chín năm làm một Điện Biên”, vang dội năm châu, chấn động địa cầu đến xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà với đại thắng mùa Xuân năm 1975; từ những khó khăn của những năm tháng sau giải phóng đến thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới đất nước với những thành quả to lớn, tất cả đều khởi phát từ sức mạnh to lớn của lời thề thiêng liêng ngày Quốc khánh.

Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ mãi trường tồn với thời gian, luôn giữ nguyên giá trị lịch sử, giá trị pháp lý, có tính nhân văn cao cả. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế vừa có những thuận lợi cơ bản, vị thế, vai trò của Việt Nam được khẳng định nhưng cũng nhiều thách thức, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định: Tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng trong mọi tình huống.

Bác Hồ và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bên ao sen trong dịp Người về thăm Hà Tĩnh ngày 15/6/1957 (Ảnh tư liệu)

Thành quả vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 đã mang đến cho Hà Tĩnh những đổi thay to lớn, diệu kỳ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các dự án đầu tư.

Sự phát triển của Hà Tĩnh 76 năm qua, đặc biệt là sau 30 năm tái lập tỉnh đã khẳng định tiềm năng, trí lực con người nơi đây. Dù bất cứ thử thách, khó khăn nào, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng Hà Tĩnh luôn vững vàng và đóng góp quan trọng, xứng đáng vào thắng lợi chung của cả nước.

Thành phố Hà Tĩnh hôm nay. Ảnh Huy Tùng

Lời thề thiêng liêng trong ngày độc lập cách đây 76 năm luôn là ngọn nguồn sức mạnh của dân tộc trên hành trình mới. Ý chí, khát vọng độc lập, tự do đã trở thành hiện thực. Khát vọng ấm no, cường thịnh, văn minh vẫn tiếp tục thôi thúc con người Việt Nam nỗ lực phấn đấu không ngừng.

Trong giai đoạn này, cả nước đang gặp những khó khăn do đại dịch COVID-19, truyền thống quý báu của dân tộc lại được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi công dân; khát vọng dựng xây và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc càng trở nên mãnh liệt. Đó là động lực để toàn Đảng, toàn dân cùng nhau vượt qua gian nan, tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ quốc tự tim mình Trên dòng xanh vô tận, con người viết nên lịch sử bằng những cột mốc. Mùa thu thênh thang mây trắng, nắng vàng. Có những mùa tĩnh lặng nhưng vẫn như còn nghe bao âm thanh từ một thuở dội về.

Đảng viên Hà Tĩnh và kỷ niệm sâu sắc dưới cờ Đảng quang vinh Dù là bậc lão thành hay đảng viên mới kết nạp, giây phút nắm tay tuyên thệ dưới lá cờ búa liềm thiêng liêng đã trở thành kỷ niệm đẹp nhất không bao giờ quên đối với nhiều đảng viên ở Hà Tĩnh.

Phan Trung Thành