Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện về phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thời tiết giá lạnh gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, những người có bệnh mãn tính về hô hấp, xương khớp, tim mạch, huyết áp...; đồng thời cảnh báo tai nạn bỏng lửa, ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín...