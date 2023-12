Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới

Sáng 10/12, tại Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 địa phương. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội; đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4. Cùng tham dự có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.