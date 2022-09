Tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Sáng 8/9, tỉnh Bolikhămxay, nước CHDCND Lào tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Toàn cảnh nơi diễn ra lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm về phía nước Việt Nam có đại biểu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Bộ Tư Lệnh Quân khu 4. Về phía Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn phát biểu kỷ niệm, đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay đã ôn lại chặng đường lịch sử gắn bó giữa 2 dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm.

Theo đó, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê-Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ; Nhân dân hai nước vốn tương đồng về văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị, đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thuỷ chung, gắn bó lâu đời được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Việc hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962 và ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ngày 18/7/1977 là sự kiện lịch sử trọng đại, là dấu mốc rất quan trọng, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc Việt Nam - Lào trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong chặng đường bảo vệ và phát triển đất nước sau này.

Để góp phần gìn giữ, vun đắp truyền thống hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, nhiều năm qua, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolikhămxay cùng nhiều tỉnh, thành của nước bạn Lào đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, hỗ trợ nhau phát triển.

Đoàn đại biểu tỉnh Bolikhămxay dự lễ kỷ niệm.

Trong 5 năm qua, tỉnh Bolikhămxay đã quan tâm phát triển mối quan quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, tiếp tục duy trì quan hệ khăng khít, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau với tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các tỉnh, thành Việt Nam.

Trong đó, tập trung cao cho nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt các chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh về nước. Từ năm 1999 đến năm 2022 đã cất bốc được 544 bộ hài cốt tại tỉnh Bolikhamxay, tổ chức trọng thể lễ truy điệu và bàn giao đưa về nước an táng theo phong tục địa phương.

Bên cạnh đó, hiện có 9 dự án của các nhà đầu tư Việt Nam triển khai tại Bolikhămxay với tổng giá trị đầu tư hơn 41 triệu USD.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Mối quan hệ hữu nghị của hai nước là tài sản vô giá, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Chủ tịch Xu Pha Nu Vông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và Nhân dân hai nước vun đắp.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tiếp nối truyền thống son sắt, thủy chung, trong công cuộc đổi mới, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố, phát triển, từ “quan hệ hữu nghị truyền thống” trở thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại”. Đối với Hà Tĩnh, tỉnh luôn giành tình cảm đặc biệt và sự hợp tác chặt chẽ với tỉnh Bolikhămxay cùng nhiều tỉnh thành của nước bạn Lào. Hà Tĩnh rất phấn khởi khi nhận thấy Bolikhămxay và các tỉnh thành của nước bạn Lào gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An hết sức tự hào, trong những năm chiến tranh ác liệt chống thực dân, đế quốc, đáp theo tiếng gọi thiêng liêng của chính nghĩa, với tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, ý chí “giúp bạn là tự giúp mình”, hàng vạn cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện, dân công hỏa tuyến là con em của hai tỉnh đã vượt dãy Trường Sơn, cùng quân, dân Lào anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất, vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An với tỉnh Bolikhămxay và một số tỉnh của nước bạn Lào đã thường xuyên phối hợp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, Nghệ An vô cùng cảm kích trước những tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bolikhămxay và các địa phương của Lào đã dành cho hai tỉnh.

"Những lúc gặp khó khăn, chúng tôi luôn được các bạn ở bên cạnh chia sẻ. Các bạn đã hỗ trợ xây dựng nhà hữu nghị cho một số chuyên gia, quân tình nguyện; các bạn đã đồng hành cùng tỉnh phòng, chống đại dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao; phối hợp giúp đỡ hai tỉnh quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào đưa về Việt Nam” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Để góp phần cùng các bạn dành những thành quả mới, trong thời gian tới, hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với tỉnh Bolikhămxay và các tỉnh của nước bạn Lào, đưa mối quan hệ chính trị tiếp tục đi vào chiều sâu; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chú trọng hợp tác lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, khoa học - kỹ thuật để bổ sung lợi thế cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu tất cả vì lợi ích của Nhân dân hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn, trong tình cảm thắm thiết, trân trọng lẫn nhau, luôn dành cho nhau niềm tin, cùng mong cho nhau tiến bộ, hơn bao giờ hết chúng ta càng phải xây đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: “Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”.

Đại diện anh hùng Tổ quốc từng sát cánh chiến đấu cùng chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam chia sẻ tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện anh hùng Tổ quốc từng sát cánh chiến đấu cùng chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã chia sẻ những câu chuyện xúc động thể hiện quan hệ sắt son, gắn bó, qua bao gian nan thử thách của Nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào; thế hệ trẻ Bolikhămxay cũng bày tỏ tình cảm, trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay trao bằng khen của tỉnh Bolikhămxay cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Lào - Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay đã trao bằng khen của tỉnh Bolikhămxay cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Lào – Việt Nam nói chung, tỉnh Bolikhămxay với các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An nói riêng.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về tình đoàn kết Việt Nam - Lào.

Nguyễn Trung