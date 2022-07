Trình Thủ tướng báo cáo đánh giá dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê trong tháng 7

Đây là một trong những yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra với các bộ, ngành Trung ương và Bộ KH&ĐT trong thông báo kết luận tại buổi làm việc của người đứng đầu Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mới đây.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 11/6/2022).

Ngày 10 và 11/6/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, thắp hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Đồng Lộc và một số hoạt động khác. Cùng tham dự với Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp và lãnh đạo các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Tài chính, GTVT, Công Thương, Ngoại giao, TN&MT, NN&PTNT, GD&ĐT, Nội vụ, Tư pháp, Y tế; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các bộ, cơ quan; phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

Đánh giá chung

Hà Tĩnh có địa bàn chiến lược về chính trị, KT-XH, QP-AN; là cửa ngõ hành lang kinh tế Đông - Tây, giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường biển, hàng không, cảng biển lớn, nguồn tài nguyên, khoáng sản đa dạng, phong phú; có truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc, là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nổi danh là đất anh hùng, đất thi nhân; người dân Hà Tĩnh có ý chí tự vượt khó, vươn lên từ nội lực, truyền thống đoàn kết. “Đây là tài sản lớn nhất của địa phương, cần phải biết khơi dậy, khai thác từ ý chỉ, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của người dân để vươn lên”.

Diện mạo mới của thành phố Hà Tĩnh hôm nay. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt kết quả tích cực trong phát triển KT-XH. Năm 2021, tổng sản phấm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,2 triệu đồng/người; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 17%; xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, tăng 66,7% so với năm 2020; thu ngân sách gần 17.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 9.300 tỷ đồng.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước có phương pháp, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới (có 173/182 xã đạt tỷ lệ 95% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu). Trong 5 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phát triển; thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.600 tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 53% so với cùng kỳ; thành lập doanh nghiệp mới tăng 22% về số lượng và 43% về số vốn đăng ký.

Các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thể thao, thông tin truyền thông, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ (xếp thứ 8 cả nước về Chỉ số PAR Index, thứ 5 về Chỉ số SIPAS và thứ 7 về Chỉ số PAPI). Công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, an sinh, phúc lợi xã hội thực hiện có hiệu quả. QP-AN được bảo đảm, chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững, quan hệ đối ngoại được tăng cường.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nông nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, liên kết thiếu bền vững, chế biến, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng. Công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực còn để xảy ra sai phạm; việc bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn nhiều tồn đọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường; bám sát tình hình thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung vào một số trọng tâm công tác sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phát triển toàn diện, bền vũng, bao trùm, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tăng tỉ lệ lấp đầy tại các khu, cụm công nghiệp; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh và bền vững với 3 trụ cột chính: công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triến dịch vụ, thương mại.

Một góc Khu kinh tế Vũng Áng.

2. Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Trung ương gắn với phát huy vai trò chủ động của nguồn lực địa phương, tăng cường thu hút các nguồn lực quốc tế, khuyến khích đầu tư theo hình thức hợp tác công tư để nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trọng yếu, hạ tầng cảng biển, logistics; triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

3. Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ Kẻ Gỗ, hồ Ngàn Trươi và hệ thống hồ đập trên địa bàn; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung thực hiện Đề án xây dựng thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hiện đại; chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để có thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu và cung cấp cho thị trường trong nước mang thương hiệu Hà Tĩnh.

4. Khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái; đầu tư phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị, xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Biển Thiên Cầm nhộn nhịp trở lại. Ảnh: Hương Thành

5. Thực hiện hiệu quả các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; phải quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa trong tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

6. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục đào tạo; làm tốt công tác thông tin, truyền thông; bảo đảm an sinh, phúc lợi và trật tự, an toàn xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, bình yên cho người dân.

7. Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Về một số kiến nghị của tỉnh

1. Về xử lý Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê: Bộ KH&ĐT thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3660/VPCP-QHĐP ngày 13/6/2022 của Văn phòng Chính phủ. Đề nghị các bộ, ngành liên quan khẩn trương có báo cáo, đánh giá khách quan, trung thực, khoa học về dự án gửi Bộ KH&ĐT đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2022 (giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ KH&ĐT và các bộ có liên quan thực hiện).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát khu vực mỏ sắt Thạch Khê (ngày 11/6/2022).

2. Về điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng: Thực hiện theo quy định của pháp luật, Bộ KH&ĐT hướng dẫn UBND tỉnh Hà Tĩnh trình cấp có thẩm quyền. Đề nghị tỉnh làm việc với Bộ TN&MT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đất khu kinh tế trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 phân bổ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tỉnh căn cứ quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, tính toán hiệu quả đầu tư, tổ chức nghiên cứu, lập phương hướng xây dựng khu kinh tế trong quy hoạch vùng và phương án phát triển khu kinh tế trong quy hoạch tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

3. Về việc chuyển đổi điện than sang điện khí và nâng công suất Trung tâm điện lực Vũng Áng 3 tại Khu kinh tế Vũng Áng: Tỉnh thực hiện theo Quy hoạch điện VIII sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Về đầu tư đê chắn sóng cảng Vũng Áng trong giai đoạn 2021 - 2025: Giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các bộ, cơ quan liên quan làm rõ sự cần thiết của dự án, cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được giao, tránh dàn trải và nghiên cứu hình thức đầu tư khác để triển khai theo quy định, pháp luật.

5. Về đầu tư nâng cấp, mở rộng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỉnh cân đối trong tổng số vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1804/TTg-CN ngày 18/12/2020 và nghiên cứu hình thức đầu tư khác để triển khai theo quy định pháp luật.

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cần được nâng cấp, mở rộng.

6. Về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường giao thông giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao: Giao Bộ KH&ĐT (cơ quan thường trực Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào) chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với phía Lào để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, đưa vào nội dung Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

7. Về đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12C (đoạn Vũng Áng - đường Hồ Chí Minh) và dự án nâng cấp Quốc lộ 15 (đoạn Lạc Thiện - Khe Giao): Đề nghị tỉnh căn cứ sự cần thiết của dự án, khả năng cân đối ngân sách địa phương để đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án và triển khai thực hiện đầu tư các tuyến đường từ nguồn ngân sách địa phương; giao Bộ GTVT chủ trì, phối họp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các bộ, cơ quan liên quan hoàn chỉnh các thủ tục để tỉnh tiếp nhận quản lý khai thác tuyến, thực hiện đầu tư dự án từ nguồn ngân sách địa phương.

8. Về việc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cúu, xem xét, lồng ghép vào các chương trình chuyên đề của Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ tỉnh thực hiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

9. Về hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển thành phố Hà Tĩnh: Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3565/VPCP-QHQT ngày 8/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.

10. Về đầu tư dự án tiêu thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ: Bộ NN&PTNT khẩn trương triến khai dự án để bảo đảm an toàn cho nhân dân trong mùa mưa lũ.

11. Về việc bổ sung điều khoản chuyển tiếp về giao đất, cho thuê đất tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ: Giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, xem xét trong quá trình soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để giải quyết các vướng măc, bất cập của các địa phương (trong đó có tỉnh Hà Tĩnh), trình Chính phủ xem xét, quyết định.

12. Về việc đánh giá, sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII: Giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương triển khai việc tổ chức đánh giá, sơ kết 2 nghị quyết nêu trên; giao Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị xem xét.

13. Về việc điều chỉnh Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019, trong đó có nội dung quy định về phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ chính sách người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: Giao Bộ Nội vụ khẩn trương tổng kết, nghiên cứu, tổng hợp, ý kiến của các bộ, ngành và địa phương (trong đó có ý kiến của tỉnh Hà Tĩnh), trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

