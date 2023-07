Xem xét mức hỗ trợ hằng tháng cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn Hà Tĩnh

Một số nội dung trọng tâm của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP: 1. Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã: hằng năm, do HĐND tỉnh quy định số lượng cụ thể cho từng huyện; các huyện tự quyết định số lượng cho từng đơn vị hành chính cấp xã (Khoản 4, 5, Điều 6) 2. Về tiêu chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã do UBND tỉnh quy định (Khoản 5, Điều 8; Khoản 4, Điều 10) 3. Về nhiệm vụ của từng chức vụ cán bộ cấp xã, chức danh công chức cấp xã: do UBND cấp huyện quy định (Khoản 12, Điều 9; Khoản 7, Điều 11) 4. Việc tuyển dụng công chức cấp xã được áp dụng quy định tại Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Thông tư 06/2020/TT-BNV) (Điều 13) 5. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: theo quy định: loại I là 14 người, loại II là 12 người, loại III là 10 người (hiện tại tỉnh ta đang quy định không quá 9 người). Hàng năm, do HĐND tỉnh quy định số lượng cụ thể cho từng huyện; các huyện tự quyết định số lượng cho từng đơn vị hành chính cấp xã (Điều 33). HĐND tỉnh quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và mức phụ cấp cụ thể cho từng chức danh (Khoản 3, Điều 34) 6. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: - Theo quy định không quá 3 chức danh (tỉnh Hà Tĩnh đang quy định không quá 2 chức danh) - Khoán quỹ phụ cấp: Trung ương quy định 2 mức (6,0 lần mức lương cơ sở và 4,5 lần mức lương cơ sở); tỉnh ta hiện đang quy định 3 mức (3,6 lần mức lương cơ sở; 3,3 lần mức lương cơ sở; 3,0 lần mức lương cơ sở). - HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp cụ thể cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (Khoản 3, Điều 34) 7. Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố: được hưởng hỗ trợ hàng tháng (Khoản 7, Điều 33) 8.HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố (Khoản 3, Điều 34) 9. UBND tỉnh quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương (Khoản 8, Điều 36).