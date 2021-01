Khai màn V.League 2021: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết có điểm trước Than Quảng Ninh

Quyết tâm giành chiến thắng trước đội khách Quảng Ninh trong trận khai màn V.League 2021 diễn ra vào chiều 17/1 tới, thầy trò HLV Phạm Minh Đức hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ một cuộc trình diễn hấp dẫn.

Các cầu thủ HLHT nỗ lực tập luyện cho mùa giải V.League 2021.

Theo kế hoạch, sau lễ xuất quân diễn ra vào chiều 16/1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) sẽ gặp Than Quảng Ninh trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới trên sân nhà vào lúc 18h ngày 17/1.

Chủ tịch CLB HLHT Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “HLHT đã có một mùa giải thành công vượt ngoài mong đợi khi lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất V.League 2020. Ngay sau khi V.League 2020 kết thúc, nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhà tài trợ, CLB đã tiến hành thanh lý các cầu thủ hết hợp đồng, chiêu mộ 8 nội binh và 3 ngoại binh với quyết tâm cải thiện thứ hạng ở mùa giải mới”.

Các cầu thủ đang háo hức chờ cơ hội được vào sân thi đấu.

Cùng với công tác củng cố nhân sự, Ban Huấn luyện đội bóng đã chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện; tổ chức nhiều đợt tập huấn và thi đấu giao hữu với các đội bóng V.League nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng chuyên môn và hoàn thiện đội hình chiến thuật. Thời gian tập huấn, HLHT đã thi đấu giao hữu 5 trận (thắng 1, hòa 2 và thua 2).

Đến nay, HLHT đã chính thức chốt danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho các giải Cúp Quốc gia và V.League 2021. Sự có mặt của các cầu thủ con em Hà Tĩnh như: Phi Sơn, Trọng Sáng và 2 cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Thắng được coi là “luồng gió mới” trong đội hình năm nay.

Ngoài những cầu thủ trụ cột của đội hình cũ, sức mạnh mới của HLHT ở mùa giải năm nay còn được tăng cường bằng một loạt bản hợp đồng nội chất lượng như: Trương Trọng Sáng (HAGL), Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Xuân Hùng và Đào Nhật Minh (Than Quảng Ninh).

Bên cạnh đó, HLV Phạm Minh Đức còn đón nhận sự trở lại của Nguyễn Văn Đạt và Dương Tùng Lâm sau khi kết thúc hợp đồng “cho mượn”.

Toàn đội chia quân tập thi đấu đối kháng.

Đặc biệt, để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới 2021, CLB đã ký hợp đồng với 3 ngoại binh được cho là khá chất lượng. Trong đó, trung vệ Kelly Kester và tiền đạo Claudecir đã ổn định tập luyện cùng đồng đội trong suốt thời gian qua.

Tiền đạo Ismahil Akinade đến từ SHB Đà Nẵng vừa kết thúc đợt nghỉ phép tại quê nhà, được CLB hỗ trợ nhập cảnh đã hoàn thành thủ tục cách ly phòng dịch theo quy định và chiều ngày 12/1 cũng đã có mặt tập luyện cùng đồng đội.

Với sự chuẩn bị chu đáo cho mùa giải mới, HLHT sẽ quyết tâm tận dụng cơ hội và lợi thế sân nhà để giành chiến thắng ngay trong trận đầu ra quân gặp Than Quang Ninh.

Các ngoại binh mới sẽ góp phần gia tăng sức mạnh cho đội bóng núi Hồng ở mùa giải V.League 2021.

Đối với Than Quảng Ninh, mặc dù có sự xáo trộn về nhân sự nhưng bộ khung chủ lực vẫn còn đó Tiến Duy, Văn Khoa, Thế Mạnh. Hàng thủ gồm nhiều cầu thủ có kinh nghiệm chinh chiến V.League, cùng với cựu tuyển thủ quốc gia Thanh Hiền, Văn Hậu (đều từ Đồng Tháp), Duy Khánh (Quảng Nam) cũng giúp cổ động viên Than Quảng Ninh an tâm.

Ở tuyến giữa cũng có một số gương mặt dày dạn kinh nghiệm như: Nguyên Sa, Xuân Tú (trở về từ Hải Phòng FC). Đặc biệt, những trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Mạc Hồng Quân, Hải Huy và Hai Long được xem là những ngòi nổ sẵn sàng gây nguy hiểm trong các tình huống tấn công.

Phi Sơn sẽ là ngòi nổ trên hàng công của đội bóng núi Hồng.

Nhận định về trận đấu, HLV bóng đá phong trào TP Hà Tĩnh Hồ Bá Phúc cho rằng: “HLV Minh Đức sẽ có đấu pháp phù hợp để các cầu thủ thi đấu thăng hoa, hướng đến chiến thắng thuyết phục trước Than Quảng Ninh ngay trong trận đầu ra quân”.

