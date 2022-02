1.156 công trình, phần việc của phụ nữ Hà Tĩnh chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc

1.156 công trình, phần việc với tổng trị giá hơn 16,77 tỷ đồng chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được hội viên, phụ nữ Hà Tĩnh hoàn thành với hiệu quả thiết thực và sức lan tỏa rộng lớn.

Huy động nguồn lực lớn

Trong đợt thi đua đặc biệt được triển khai từ đầu tháng 10/2021 đến hết tháng 1/2022, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã lựa chọn nội dung và cách thức thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi” và “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” của hội LHPN các cấp ở Hà Tĩnh đã huy động được gần 6 tỷ đồng, đỡ đầu cho 235 trẻ mồ côi và tặng quà cho hàng trăm phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trao chứng nhận “Mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi” cho đại diện các đơn vị và trao quà cho các cháu mồ côi, tháng 1/2022.

Mỗi cá nhân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt bằng những hành động, ý tưởng sáng tạo gắn với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội Phụ nữ phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) thi đua xây dựng các mô hình nhà sạch - vườn đẹp.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, trong thời gian hơn 3 tháng phát động đợt thi đua đặc biệt này, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã thực hiện vượt 849 công trình, phần việc so với kế hoạch đề ra. Trong đó, những chương trình lớn có thể kể như: “Mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và ra mắt 15 CLB “Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh” tại 100% xã có đồn biên phòng đóng trên địa bàn; câu lạc bộ “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu” của các cấp hội; mô hình “Vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ; “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật để bảo vệ phụ nữ và trẻ em”.

Các thành viên CLB "Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh” Sơn Hồng (Hương Sơn) tổ chức giúp các gia đình phụ nữ neo đơn chỉnh trang vườn hộ, công trình phụ. Ảnh: Tiến Phúc.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, điều đáng ghi nhận là trong đợt thi đua đặc biệt này, các cấp hội phụ nữ đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao; không chỉ nỗ lực khơi dậy nội lực của đông đảo hội viên, phụ nữ mà còn huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, từ đó hoàn thành được khối lượng công trình, phần việc lớn, thiết thực, hiệu quả.

Tạo sức lan tỏa sâu rộng

Điểm mới trong đợt thi đua đặc biệt này, đó là công tác tuyên truyền được thực hiện xuyên suốt với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với xu thế mới. Trang fanpage và các nhóm Facebook, Zalo của các cấp hội thường xuyên cập nhật các nội dung tuyên truyền, thông tin về quá trình chỉ đạo, triển khai và những kết quả đạt được.

Trang fanpage và các nhóm Facebook, Zalo của các cấp hội liên tục đăng tải các hình ảnh về các công trình, phần việc của hội viên, phụ nữ.

Đặc biệt, với việc tổ chức bình chọn công trình, phần việc tiêu biểu trên trang Fanpage của Hội LHPN Hà Tĩnh, các công trình tiêu biểu đã được tuyên truyền rộng rãi, tạo sự lan tỏa sâu rộng về đợt thi đua đặc biệt. Sau quá trình rà soát, thẩm định, Hội LHPN Hà Tĩnh đã lựa chọn được 7 công trình, phần việc xuất sắc tham dự cuộc thi bình chọn của Trung ương hội. Kết quả, Hà Tĩnh có 4 công trình, phần việc lọt vào vòng 1 của cuộc thi, gồm: Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh”; Hướng tới phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của phụ nữ TX Hồng Lĩnh; “Trao nhiệt huyết kết nối yêu thương” của phụ nữ Lộc Hà; Hướng đến môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn của phụ nữ Can Lộc.

Công trình Hướng đến môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn của phụ nữ Can Lộc đã lọt vào vòng 1 cuộc thi của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN huyện Can Lộc cho biết: “Trong đợt thi đua hướng tới sự kiện chính trị lớn của Hội LHPN Việt Nam, đơn vị có 135 công trình, phần việc đã được hoàn thành, trong đó, công trình hướng đến môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn đã được lọt vào vòng thi cấp Trung ương. Đây cũng là bước khởi động đầy khí thế để các cấp hội tiếp tục cống hiến, đóng góp những phần việc hiệu quả cùng với địa phương xây dựng huyện NTM trong năm 2022.

Phế liệu được hội viên, phụ nữ xã Sơn Châu (Hương Sơn) tận dụng làm chậu hoa, thiết kế hàng rào xanh.

Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

“Những công trình, phần việc thiết thực hướng về phụ nữ nghèo, yếu thế, xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh… đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH; khẳng định tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với cộng đồng, xã hội” - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà khẳng định.

Thảo Yến