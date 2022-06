Chị Nguyễn Thị Thủy tái cử Bí thư Huyện đoàn Can Lộc

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra mục tiêu phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Sáng 8/6, Huyện đoàn Can Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, huyện Can Lộc và 120 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu cùng tham dự đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, tuổi trẻ Can Lộc đã đoàn kết, xung kích, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các mặt, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện.

Chủ trì đại hội.

Các cấp bộ Đoàn, Đội đã tổ chức hơn 500 hoạt động giúp đỡ trên 6.500 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp thăm hỏi, trao tặng trên 8.500 suất quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 4,9 tỷ đồng nhân các ngày lễ, tết. Huy động nguồn lực xây dựng và sửa chữa 18 ngôi nhà khăn quàng đỏ, nhà tình nghĩa trị giá hơn 700 triệu đồng.

Phó Bí thư Huyện đoàn Can Lộc Phan Thị Thắm khai mạc đại hội.

Phối hợp với vận động hiến máu tình nguyện được 2.456 đơn vị máu; thành lập các đội TNTN xung kích hỗ trợ nhân dân sơ tán người và tài sản, thu hoạch mùa, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, huyện đã thành lập 18 đội hình thanh niên xung kích đảm nhận nhiều công trình, phần việc như: tuyên truyền, hỗ trợ phục vụ tại khu cách ly tập trung, trực chốt, khai báo y tế….

Phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong ĐVTN. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng 409 công trình, phần việc thanh niên.

Bí thư Đoàn xã Gia Hanh - Trần Thị Nhẫn trình bày tham luận: “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác xây dựng Đảng”.

Hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lập thân lập nghiệp được tổ chức thường xuyên qua các chương trình: “Sóng và máy tính cho em”, “Tiếp sức mùa thi”; hỗ trợ ĐVTN vay vốn xây dựng mô hinh kinh tế, phát triển sản xuất...

Trong nhiệm kỳ, Huyện đoàn Can Lộc đã kết nạp 8.600 đoàn viên mới.

Bí thư Đoàn trường THPT Can Lộc Phạm Trọng Anh trình bày tham luận: “Giáo dục kỹ năng sống cho ĐVTN”.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Can Lộc đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, phát triển", đại hội đề ra mục tiêu phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI đã đề ra, đặc biệt là xây dựng huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Cẩm Thạch: Nhiệm kỳ vừa qua, Huyện đoàn Can Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều thành quả đáng ghi nhân. Nhiệm kỳ 2022-2027, Huyện đoàn cần tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ Can Lộc phát triển lành mạnh, toàn diện; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống đề nghị các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI, các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống phát biểu chỉ đạo đại hội.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, ĐVTN chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các xã, thị trấn.

Các cấp bộ Đoàn cần quan tâm, nghiên cứu và thực hiện tốt nhiệm vụ đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, quan tâm, động viên gương người tốt việc tốt.

Bí thư Huyện đoàn Can Lộc Nguyễn Thị Thủy thông qua danh đại biểu tham dự đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn Can Lộc khóa XXII nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Thủy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện đoàn; các đồng chí Phan Thị Thắm, Đặng Thị Hà Trang được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện đoàn.

Đại biểu biểu quyết số lượng...

... và bỏ phiếu bầu BCH Huyện đoàn nhiệm kỳ 2022 -2027...

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng BCH Huyện đoàn Can Lộc lần thứ XXII nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngọc Thắng