Công an Thạch Hà trao 400 khẩu trang hỗ trợ người dân phòng dịch

Góp sức phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ người dân.

Thạch Hà hiện có hơn 800 công dân trở về từ các tỉnh, thành phố có công dân nhiễm Covid-19. Để hỗ trợ người dân phòng chống dịch, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện phát khẩu trang miễn phí cho người vi phạm giao thông. Đến nay, đơn vị đã phát miễn phí hơn 400 chiếc khẩu trang cho cả người vi phạm giao thông lẫn người dân trên địa bàn.

Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với các địa phương dán thông báo tự cách ly tại nhà trước cổng các gia đình có công dân đi từ vùng dịch trở về trên địa bàn huyện.

Công an huyện cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nắm bắt, điều tra, lập danh sách kịp thời trong ngày đối với công dân về từ các địa phương có dịch để cách ly, theo dõi tại nhà theo quy định. (Trong ảnh: Công an xã ở Thạch Hà tiến hành ký cam kết thực hiện tự cách ly tại nhà đối với công dân từ vùng dịch trở về).

Hồ Quang