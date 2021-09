Người dân xã Lưu Vĩnh Sơn gom phế liệu để đổi lấy quà.

Bắt đầu từ tháng 7/2021, Đoàn xã Lưu Vĩnh Sơn triển khai hàng loạt hoạt động thiện nguyện dưới nhiều tên gọi khác nhau như: “Chương trình đổi phế liệu lấy khẩu trang y tế và đồ dùng học tập - Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19”, “Đổi phế liệu lấy bút gây quỹ cùng em đến trường”, “Câu lạc bộ Ve chai tình thương”, “Điểm rửa xe gây quỹ tình thương”...

Bí thư Đoàn xã Lưu Vĩnh Sơn Trần Hải Đăng chia sẻ: “Việc gây quỹ ổn định cho hoạt động an sinh xã hội là điều mà các thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn xã luôn trăn trở. Sau thời gian bàn bạc, thống nhất, chúng tôi đã lựa chọn chương trình đổi phế liệu lấy quà. Mục đích của chương trình không chỉ bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải; nâng cao ý thức của người dân mà còn có ý nghĩa to lớn hơn là gây quỹ an sinh xã hội; bà con được nhận lại những đồ dùng, vật phẩm thiết yếu như khẩu trang, bút viết, cây giống...”.

“Chiến lợi phẩm” thu được sẽ được đổi thành vật phẩm thiết yếu, đồ dùng học tập...

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, hay vào ngày cuối tuần, đoàn viên thanh niên của các chi đoàn ở xã Lưu Vĩnh Sơn lại đến từng nhà dân để thu gom vỏ lon, chai, lọ, bìa carton... Đồng hành với thanh niên trong hoạt động đầy ý nghĩa này, nhiều gia đình thu gom phế liệu để đưa đến ủng hộ.

Chương trình này còn trở nên đặc biệt hơn với bà con nhân dân khi được tổ chức thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang kéo dài.

Người dân xã Thạch Lạc gom phế liệu để đổi lấy khẩu trang.

Tại xã Thạch Lạc, phong trào “Đổi phế liệu lấy quà” cũng được người dân ủng hộ nhiệt tình.

Nhận được phần quà là khẩu trang từ Đoàn xã Thạch Lạc, chị Phan Quỳnh Giang (thôn Bắc Lạc) bày tỏ: “Người dân chúng tôi đánh giá cao hoạt động này của các bạn trẻ. Thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc tặng khẩu trang y tế là vô cùng thiết thực. Ngoài ra, những món quà như: sách, bút, ba lô, mũ bảo hiểm... được quy đổi từ phế liệu là hành trang thiết thực cho các em học sinh khi năm học mới đang cận kề”.

Bí thư Đoàn xã Thạch Lạc Nguyễn Thị Thu trao đổi: “Câu lạc bộ “Ve chai tình thương” đã được chúng tôi triển khai từ năm 2017 và từ đó đến nay, đã gây quỹ được gần 50 triệu đồng; trong đó, tính riêng trong năm 2021, số tiền này xấp xỉ 12 triệu đồng. Câu lạc bộ có sự tham gia của 10 thành viên chủ chốt.

Để hoạt động của câu lạc bộ tạo được hiệu ứng lan tỏa, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền qua mạng xã hội, bố trí đoàn viên thanh niên tại điểm đổi quà là nơi thường xuyên đông người qua lại như chợ, các điểm buôn bán... ".

Để tạo hiệu ứng lan tỏa, Đoàn xã Thạch Lạc đã bố trí đoàn viên thanh niên tại các điểm đông người qua lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, hoạt động đổi phế liệu lấy quà đã được nhân rộng tại nhiều xã trên toàn huyện Thạch Hà gồm: Tân Lâm Hương, Thạch Lạc, Thạch Hải, Thạch Khê, Tượng Sơn, Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Kênh, Thạch Liên, Việt Tiến, Thạch Ngọc...

Mỗi tháng, hoạt động này được triển khai 4 lần vào dịp cuối tuần, số tiền gây quỹ trung bình khoảng 6 triệu đồng/tháng; đối với những xã địa bàn rộng, dân đông như: Lưu Vĩnh Sơn, Tân Lâm Hương... nguồn quỹ thu về hơn 10 triệu đồng/tháng.

Đổi phế liệu lấy quà là hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Thạch Hà.