Gia đình chiến sỹ Công an Hà Tĩnh được vinh danh tiêu biểu toàn quốc

Gia đình anh Lê Ngọc Anh (SN 1990) và chị Lê Thị Mai Phương (SN 1991) công tác tại Công an tỉnh là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.

Gia đình anh Lê Ngọc Anh và chị Lê Thị Mai Phương tại lễ tuyên dương.

Tối 1/11, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức lễ tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 tại Hà Nội, tôn vinh 21 gia đình. Đây là những điển hình được xét chọn từ 17 tỉnh, thành phố; có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng.

Gia đình anh Lê Ngọc Anh (SN 1990, quê Đức Thọ) và chị Lê Thị Mai Phương (SN 1991, quê Hương Sơn), hiện trú tại tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được vinh danh dịp này.

Anh Lê Ngọc Anh hiện là cán bộ Công an xã Yên Hồ (Đức Thọ). Trong đời sống thường ngày, anh là một người cởi mở và thân thiện, thích sáng tạo; đam mê thể dục, thể thao, có năng khiếu về nghệ thuật và biết giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc. Trong công việc, anh luôn chăm chỉ, là người nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm và vô cùng cẩn thận. Bản thân anh đã được nhận nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, UBND thị xã Hồng Lĩnh...

Chị Lê Thị Mai Phương hiện đang công tác tại Công an thị xã Hồng Lĩnh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị luôn chăm chỉ, dốc lòng vì công việc để có thể hoàn thành tốt mọi công việc. Ngoài ra, chị thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào, thể dục, thể thao của đơn vị, địa phương và giành được nhiều giải thưởng ở các cấp. Với những nỗ lực của mình, chị Lê Thị Mai Phương đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, giành nhiều huy chương tại Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh...

Gia đình anh Ngọc Anh, chị Mai Phương nhận giải tại Hà Nội.

Vợ chồng anh chị Ngọc Anh, Mai Phương còn là những công dân tích cực, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương; chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nội quy, hương ước tại nơi cư trú; luôn đồng hành cùng bà con lối xóm trong các công tác xã hội, chỉnh trang đô thị, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao...

Tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” là một nội dung quan trọng trong chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp triển khai. Chương trình nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cơ sở hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; biểu dương và tôn vinh những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu, qua đó lan tỏa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ hội, hội viên, thanh niên về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội.

P.S