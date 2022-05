Giải thưởng Kim Đồng năm 2022 xướng tên 2 chỉ huy đội ở Hà Tĩnh

2 chỉ huy đội người Hà Tĩnh là: Nguyễn Khánh Hà (Cẩm Xuyên) và Võ Tá Hoàng Dũng (TP Hà Tĩnh) vừa đạt giải thưởng Kim Đồng và được BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Riêng Khánh Hà còn là 1 trong 20 học sinh nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Em Nguyễn Khánh Hà hiện là học sinh lớp 8A, Trường THCS Cẩm Bình (Cẩm Xuyên). Em là chỉ huy đội năng nổ, nhiệt tình, với tài năng nghệ thuật của mình đã tham gia nhiều hoạt động góp phần gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh; góp phần đưa phong trào hoạt động đội của liên đội đứng tốp đầu toàn huyện và được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn tặng bằng khen đơn vị xuất sắc, vững mạnh nhiều năm liền.

Nữ sinh Nguyễn Khánh Hà

Trong quá trình tham gia hoạt động phong trào, em đã đạt nhiều thành tích cao như: danh hiệu diễn viên nhỏ tuổi xuất sắc tại Liên hoan Dân ca ví, giặm toàn tỉnh 2018; quán quân Cuộc thi Tìm kiếm tài năng trẻ Việt Nam 2019; giải nhất Cuộc thi Tuyên truyền các ca khúc phòng chống dịch COVID-19 toàn quốc.

Em cũng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn tại các chương trình, ngày lễ lớn của tỉnh, tham gia các chương trình biểu diễn từ thiện cho các bạn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều năm liền, Nguyễn Khánh Hà đạt kết quả xuất sắc trong học tập và rèn luyện, đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện.

Khánh Hà là 1 trong 118 cá nhân được BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì đã đạt Giải thưởng Kim Đồng năm học 2021 - 2022; là 1 trong 20 học sinh được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn quốc.

Vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng và bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần này còn có em Võ Tá Hoàng Dũng (học sinh lớp 7/5, Trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh).

Nam sinh Võ Tá Hoàng Dũng

Võ Tá Hoàng Dũng là liên đội trưởng năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo, góp phần đưa liên đội đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn tặng bằng khen nhiều năm liền.

Nhiều năm liền, Võ Tá Hoàng Dũng là học sinh giỏi toàn diện và đạt nhiều thành tích cao trong quá trình hoạt động phong trào cùng các môn năng khiếu như: giải Nhì Cuộc thi “Viết về mẹ - người chiến sĩ Công an nhân dân” toàn Bộ Công an; lọt top 5 toàn quốc Cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”; giải Nhì bộ môn cờ vua tại Hội khỏe Phù đổng toàn tỉnh năm 2020 - 2021; tham gia đội tuyển và đạt giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu Luật Trẻ em do Hội đồng đội Trung ương tổ chức năm 2021...

Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao cho Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý và điều hành, nhằm mục đích động viên kịp thời những đội viên, cán bộ chỉ huy chi đội, liên đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi...

Đình Nhất