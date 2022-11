Hà Tĩnh tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 được tổ chức tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) là dịp để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số, đồng thời để nhắc nhở mọi người tuân thủ nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Chiều 15/11, tại huyện Hương Sơn, Ban An toàn giao thông Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2022.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

"TNGT đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội chưa thể giải quyết một cách kịp thời và bền vững. Tại Việt Nam, mỗi ngày trôi qua, TNGT đã làm tử vong gần 20 người và làm cho hơn 20 người khác lâm vào cảnh thương tật, tàn phế suốt đời "- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Hoàng Cẩm Thạch nêu thực trạng TNGT ở nước ta.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 9.212 vụ TNGT, làm 5.221 người chết và 6.140 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ TNGT đã giảm trên 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, việc giảm thiểu chỉ mới dừng lại ở con số quá nhỏ so với thực trạng chung, chưa thể làm thay đổi về tình trạng tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay.

"Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT là dịp để chúng ta tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Đồng thời, đây cũng dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật, trật tự an toàn giao thông"- bác Nguyễn Đình Sơn (trú tại thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) có người thân mất do TNGT chia sẻ.

TNGT cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở thanh niên và trẻ em hiện nay. Trung bình mỗi năm có tới gần 2.000 thanh thiếu niên thiệt mạng vì TNGT trên cả nước. Đáng báo động là tỷ lệ tử vong do TNGT trong nhóm này có xu hướng gia tăng. Thiệt hại do TNGT đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông, trong đó có một bộ phận giới trẻ. Trong ảnh: Các ĐVTN tưởng nhớ nạn nhân TNGT.

Ở Hà Tĩnh, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp có tính tuyên truyền, giáo dục cao. Tại lễ tưởng niệm hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai đa dạng, sáng tạo các hình thức tuyên truyền; nhân rộng, lan tỏa các mô hình, phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đoàn viên trong tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự ATGT. Trong ảnh: Các đại biểu tưởng nhớ nạn nhân tử vong do TNGT.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Ban An toàn giao thông tỉnh trao 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) chothân nhân các nạn nhân bị TNGT và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau lễ tưởng niệm, các đoàn viên thanh niên được tham gia lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông do Trung úy Hồ Thị Mỹ, cán bộ Đội CSGT (Công an huyện Hương Sơn) truyền đạt.

Hoài Nam