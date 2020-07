Hàng ngàn ngọn nến lung linh tri ân các anh hùng liệt sỹ

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thắp hàng ngàn ngọn nến, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, nguyện hứa tiếp tục ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020), tối 27/7, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thành kính thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 106 ngày sinh anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Trước anh linh anh Lý Tự Trọng, đoàn đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc người ĐVTN ưu tú đã kiên cường, bất khuất trước kẻ thù, hiến trọn tuổi xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng.

Đại biểu cùng dâng đèn hoa tại phần mộ anh Lý Tự Trọng.

ĐVTN kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ về anh - ng­ười đoàn viên cộng sản đầu tiên với câu nói bất hủ: “Con đường của thanh niên chỉ là con đư­ờng cách mạng, không thể có con đường nào khác”...

Nguyện không ngừng học tập, rèn đức, luyện tài, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.

Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của anh Lý Tự Trong luôn là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, đức kiên trung, bất khuất để thế hệ trẻ hôm nay noi theo.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 2 suất quà cho thân nhân anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Tối 27/7, hơn 400 đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân dân huyện Hương Khê đã cùng tham gia thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hương Khê.

Đây là hoạt động do Huyện đoàn Hương Khê, Đoàn thanh niên Công an tỉnh và BIDV Hà Tĩnh tổ chức nhằm thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, cán bộ và nhân dân huyện Hương Khê nguyện phát huy truyền thống, kế thừa, gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng của dân tộc, thi đua học tập, rèn luyện góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, huyện Hương Khê cũng đã trao tặng 35 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Văn Chung - Chiến Khang