Hội nghị đối thoại - diễn đàn thiết thực của người lao động Hà Tĩnh

Sáng 24/11, tại UBND xã Vượng Lộc, Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, UBND huyện Can Lộc tổ chức hội thi “Hiểu biết về pháp luật và công tác an toàn, vệ sinh lao động” năm 2019.