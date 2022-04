Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua Tháng Công nhân

Công đoàn và đoàn viên, người lao động khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua trong Tháng Công nhân 2022 theo chủ đề “Vượt khó, sáng tạo, an toàn, thích ứng”.

Chiều 21/4, Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân 2022 và tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, thị xã Kỳ Anh; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo công nhân, lao động các khu kinh tế tỉnh tham dự chương trình.

Đại biểu tham dự chương trình.

Hiện nay, khu kinh tế tỉnh có hơn 800 doanh nghiệp với gần 20.000 công nhân, lao động. Đây là lực lượng to lớn, có mặt trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, đi đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Cùng với sự phát triển của khu kinh tế, công nhân lao động đang tích cực lao động, sản xuất, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh”...

Đông đảo công nhân, lao động khu kinh tế tỉnh tham dự lễ phát động Tháng Công nhân 2022.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động tiêu biểu. Đây là những người thợ tài năng, sáng tạo, có nhiều đóng góp xuất sắc cho đơn vị, doanh nghiệp; đóng góp quan trọng trong hoạt động xã hội và công tác công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh Nguyễn Đức Thạch phát động Tháng Công nhân năm 2022.

Phát động Tháng Công nhân 2022, Chủ tịch Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh Nguyễn Đức Thạch khẳng định, Tháng Công nhân là tháng cao điểm của các hoạt động công đoàn, hướng về đoàn viên, người lao động. Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, nhiều chỉ tiêu trong năm sẽ được đẩy mạnh thực hiện, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Anh Phạm Văn Anh - Công nhân Bộ phận Luyện gang - Công ty Formosa Hà Tĩnh thay mặt gần 20.000 công nhân, lao động khu kinh tế phát biểu hưởng ứng lễ phát động Tháng Công nhân 2022.

Để Tháng Công nhân năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt chủ đề “Vượt khó, sáng tạo, an toàn, thích ứng”, lãnh đạo Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh đề nghị đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực”, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước để đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Công đoàn các cơ sở tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách; tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức các chương trình đối thoại, tọa đàm với chủ đề: “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, “Cảm ơn người lao động”...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh: “Đề nghị Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh triển khai Tháng Công nhân 2022 một cách hiệu quả, gắn với chủ đề "Vượt khó, sáng tạo, an toàn, thích ứng” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: đảm bảo quyền lợi, điều kiện việc làm an toàn cho người lao động; thực hiện hiệu quả công tác giám sát; tăng cường tuyên truyền, giáo dục để công nhân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả, góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển”.

Các hoạt động của Tháng Công nhân cũng sẽ gắn với Tháng hành động vì an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Dịp này, Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh đã biểu dương 25 công nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất. Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ 1 mái ấm công đoàn trị giá 20 triệu đồng; Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh trao 110 suất quà trị giá 55 triệu đồng cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị trực thuộc.

Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh vinh danh 25 công nhân, lao động tiêu biểu của các đơn vị. .

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, thị xã Kỳ Anh chụp ảnh lưu niệm cùng các công nhân, lao động được vinh danh tại lễ phát động Tháng Công nhân 2022.

LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

110 suất quà của Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh được trao cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Trong ảnh: Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh trao quà cho công nhân).

Kiều Minh