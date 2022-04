Mitraco Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua trong công nhân, lao động

Tháng Công nhân 2022, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại (Mitraco) Hà Tĩnh phấn đấu triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất để đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Sáng 19/4, Công đoàn Mitraco Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Tổng Công ty và đông đảo công nhân, lao động tại các đơn vị trực thuộc tham dự chương trình.

Mitraco hiện có 14 công đoàn cơ sở với 912 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ). Mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị nhưng công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ luôn được chú trọng.

Với sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các hoạt động công đoàn được triển khai hiệu quả, gắn với các sự kiện chính trị, xã hội lớn của quê hương, đất nước.

Chủ tịch Công đoàn Mitraco Võ Văn Lưu phát động Tháng Công nhân 2022.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, các đơn vị đã hỗ trợ 236 suất quà với tổng trị giá hơn 310 triệu đồng cho CNLĐ bị ốm đau hoạn nạn, nhiễm COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn.

Các chế độ chính sách về lao động được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Công đoàn tích cực tham gia hướng dẫn chi trả chế độ BHXH đối với người lao động bị nhiễm COVID-19.

Đến nay, 13/14 đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công hội nghị người lao động; nhiều nội dung giao ước thi đua, thỏa ước lao động tập thể được rà soát, bổ sung.

Anh Lê Ngọc Cẩn - đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt thay mặt gần 1.000 công nhân, lao động của Mitraco hưởng ứng lời phát động Tháng Công nhân 2022.

Để đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, đoàn viên, người lao động các đơn vị hăng hái tham gia các phong trào thi đua như: “90 ngày đêm thi đua lập công mừng Đảng quang vinh”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Phát động Tháng Công nhân năm 2022, Chủ tịch Công đoàn Mitraco Võ Văn Lưu đề nghị đoàn viên, người lao động Tổng Công ty tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình “Một triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Qua các phong trào, phát hiện và nhân rộng các nhân tố điển hình để khích lệ tinh thần đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân: “Đề nghị Công đoàn Mitraco triển khai Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động 2022 một cách hiệu quả, phù hợp với bối cảnh hiện nay, đảm bảo quyền lợi, điều kiện việc làm an toàn cho người lao động. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả, góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển”.

Công đoàn các cơ sở tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách; tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tháng Công nhân 2022 sẽ gắn với các nội dung của Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: phổ biến các quy định, tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho đội ngũ cán bộ, công nhân, lao động; phối hợp giám sát, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn lao động, nâng cao sức khỏe cho người lao động; tham mưu, đề xuất lãnh đạo chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đơn vị...

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân, Tổng Giám đốc Mitraco Hà Tĩnh Lê Viết Thảo trao giấy khen cho công nhân, lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2021.

Công đoàn Mitraco trao 8 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Công đoàn Tổng Công ty đã biểu dương 11 công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất năm 2021 và trao 8 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị.

Kiều Minh