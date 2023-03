Ra mắt 2 mô hình CLB phụ nữ vùng giáo phát triển kinh tế tại Can Lộc

CLB là nơi để chị em phụ nữ xã Gia Hanh (Can Lộc, Hà Tĩnh) cùng nhau học hỏi, trao đổi các thông tin về chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kinh nghiệm làm kinh tế và chung tay xây dựng NTM.

Chiều 5/3, Hội LHPN huyện Can Lộc phối hợp với Hội LHPN xã Gia Hanh tổ chức ra mắt 2 CLB phụ nữ vùng giáo “giúp nhau xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, phát triển kinh tế” tại thôn Ngọc Lâm và thôn Tân Bình.

Toàn cảnh chương trình ra mắt 2 CLB phụ nữ vùng giáo “giúp nhau xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, phát triển kinh tế” của xã Gia Hanh.

Thời gian qua, chị em phụ nữ vùng giáo 2 thôn: Ngọc lâm, Tân Bình đã tiên phong trong các hoạt động xây dựng NTM của xã Gia Hanh; tích cực hưởng ứng các hoạt động đoàn thể, an sinh xã hội, thể hiện vai trò tích cực của chị em vùng giáo trong các hoạt động trên địa bàn.

Việc thành lập các CLB phụ nữ vùng giáo “giúp nhau xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, phát triển kinh tế” với mong muốn tạo dựng kênh tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ công giáo tiếp tục thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cùng những nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại diện Hội LHPN tỉnh và địa phương trao quyết định thành lập cho CLB Phụ nữ vùng giáo “giúp nhau xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, phát triển kinh tế” thôn Ngọc Lâm.

Theo đó, CLB Phụ nữ vùng giáo “giúp nhau xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, phát triển kinh tế” thôn Ngọc Lâm gồm 40 thành viên (100% chị em hội viên theo Thiên chúa giáo). CLB Phụ nữ vùng giáo “giúp nhau xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, phát triển kinh tế” thôn Tân Bình gồm 35 thành viên (50% chị em hội viên theo Thiên chúa giáo). Hội viên của các CLB có cùng nguyện vọng xây dựng quê hương, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, học hỏi nhau làm kinh tế, cùng nhau xóa đói giảm nghèo...

Đại diện các đơn vị trao quyết định thành lập cho CLB Phụ nữ vùng giáo “giúp nhau xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, phát triển kinh tế” thôn Tân Bình.

Mô hình CLB vận động các thành viên đoàn kết, phát huy tính cần cù sáng tạo, chịu khó trong lao động sản xuất, chung sức thi đua sản xuất phát triển kinh tế. Phấn đấu 100% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí 4 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch vườn, sạch ngõ), thực hiện tốt việc phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

CLB hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Hội LHPN xã Gia Hanh, dựa trên tinh thần tự nguyên, trao đổi dân chủ, hợp tác cùng nhau xây dựng; nguồn kinh phí xã hội hóa huy động được từ các cá nhân, hội phí do hội viên đóng góp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Đây cũng là 2 mô hình CLB phụ nữ vùng giáo xây dựng nhà sạch, vườn đẹp và phát triển kinh tế được thành lập đầu tiên trên địa bàn huyện Can Lộc.

Dịp này, Hội LHPN huyện phối hợp cùng công an huyện Can Lộc tuyên truyền các nội dung liên quan đến an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình; hướng dẫn đăng ký kích hoạt định danh điện tử cho hội viên hội phụ nữ xã Gia Hanh.

Hội LHPN huyện Can Lộc trao quà cho các cháu mồ côi do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát hỗ trợ.

Hoàng Nguyên