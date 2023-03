Ra mắt 2 mô hình kinh tế thanh niên ở Nghi Xuân

Năng động trong phát triển kinh tế, 2 thanh niên ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng mô hình kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/03/2023), Huyện đoàn Nghi Xuân vừa ra mắt 2 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ tại các xã Xuân Mỹ và Xuân Viên. Trong ảnh: Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện đoàn và Đoàn xã tặng hoa chúc mừng mô hình kinh tế của đoàn viên Lê Vũ Hải (SN 1993, thôn Thuận Mỹ, xã Xuân Mỹ).

Với quyết tâm lập nghiệp, khát vọng vươn lên, mô hình kinh doanh “Điện máy Hoàng Hải” của đoàn viên Lê Vũ Hải được đầu tư trên 3,5 tỷ đồng với 2 cơ sở. Mô hình của anh bước đầu phát huy hiệu quả, cho doanh thu từ 30 – 50 triệu đồng/tháng.

Mô hình kinh doanh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị công trình vệ sinh của đoàn viên Cao Tây Nguyên (SN 1993, thôn Gia Phú, xã Xuân Viên) cũng thể hiện tinh thần xung kích của ĐVTN trong phát triển kinh tế.

Mô hình kinh doanh được anh Cao Tây Nguyên xây dựng trên diện tích 200m2 với số vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng. Bước đầu mô hình cho doanh thu 35 triệu đồng/tháng, giải giải quyết việc làm cho 3 lao động.

Dịp này, Huyện đoàn Nghi Xuân cũng tổ chức ra mắt Chi đoàn Công ty CP An Hồng (TDP 10, thị trấn Xuân An) với sự tham gia của 20 đoàn viên. Trong ảnh: Ban Thường vụ Huyện đoàn Nghi Xuân trao quyết định thành lập, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn doanh nghiệp Công ty CP An Hồng và chỉ định Ban chấp hành Chi đoàn lâm thời 3 đồng chí.

Hữu Trung