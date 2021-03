Tăng cường kỹ năng cứu hộ - cứu nạn cho các đội ứng phó cộng đồng

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam” giai đoạn 3 do Văn phòng hỗ trợ nhân đạo và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (BHA/USAID) tài trợ, với mục tiêu hỗ trợ chính quyền​ địa phương và các nhóm dễ bị tổn thương nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai và thảm họa xảy ra. Dự án được triển khai từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2021 tại 2 phường Trần Phú và Tân Giang (TP Hà Tĩnh) với nguồn kinh phí 2,7 tỷ đồng. Hoạt động của dự án nhằm giúp người dân vùng đô thị nâng cao khả năng chống chịu các rủi ro, thiên tai, giảm nguy cơ thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra, đồng thời nâng câp hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cho các phường, xây dựng mô hình trường học an toàn tại các phường nói trên. Ngoài ra, dự án còn cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn như: thuyền, máy nổ, áo phao cứu sinh…